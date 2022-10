Ursula Von Der Leyen insegna a lavarsi le mani per risparmiare è un fake, ed è un fake che torna come coda di una stagione dove i “notutto” hanno scoperto l’ambientalismo.

E l’hanno inserito in un complotto, anzi in una ondata di complotti che nei mesi passati ha coinvolto ambientalismo, guerra, atlantismo e politica. Spesso con improbabili legami, creando assurde “teorie del tutto” che contrappongono una munifica Russia pronta a donarci gas e ricchezza in cambio della benevola sottomissione ai “valori della tradizione” ed un Occidente arcigno e crudele che con la “scusa” della guerra vuole sterminare il popolo Russo e ridurre gli altri cittadini del mondo in schiavi costretti a mangiare insetti, privati di ogni proprietà personale e costretti a vivere col poco che i Poteri Forti non gli hanno strappato.

Un video presentato con una didascalia secondo cui la Von Der Leyen “con una colonna sonora in sottofondo” starebbe insegnando ai cittadini Italiani come lavarsi le mani per “non sprecare” incolpando Putin della Crisi.

Ci sono echi dell’improbabile campagna troll in sostegno della Russia i cui si invitavano i cittadini a sprecare grandi quantità di gas e acqua per dimostrare di non essere “sottomessi” e far ottenere alla Russia (in modi ovviamente improbabili e trolleschi) denaro per distruggere l’Ucraina.

In realtà l’audio è stato aggiunto posticciamente e il video è stato tagliato nella parte superiore e modificato nelle proporzioni per occultare l’inganno. Il video originale è stato pubblicato nel marzo del 2020, nel pieno della prima ondata di COVID19.

Era parte di una “sfida virale” lanciata dall’OMS nella quale VIP e potenti del mondo spiegavano come lavarsi accuratamente le mani igienizzandole: pratica di igiene che ha dimostrato la sua efficacia nel limitare il contagio da parte di molte malattie, e che fino all’arrivo dei vaccini era uno dei pochi modi accessibili alla popolazione per farlo.

Contando anche come durante la prima ondata le mascherine e gli altri DPI erano ancora disponibili in numero ridotto, perlopiù destinati a personale sanitario e di polizia.

Si tratta quindi di un video fortemente manipolato.

