Uomo vestito da Van Gogh tira la zuppa addosso agli ambientalisti, ma era una fake news. Una variante della “bufala del giustiziere”, quel genere di fake news basate sulla “punizione” del cattivo in modi ironici quando non rapidi e brutali.

Ironici in questo caso

Si tratta infatti di una fake news. Anzi un “meme asceso”, una burla scappata di mano e ricondivisa al grido di “Non è vero però lo sembra”, “vorrei che fosse vero” e “il concetto è quello che conta”.

Non vi sono infatti tracce della notizia sulla stampa Londinese degli ultimi giorni e nelle cronache giudiziarie. La storia è una giocosa inversione di un recente evento di cronaca in cui due ambientaliste hanno tirato della zuppa contro “I Girasoli” di Van Gogh per ottenere attenzione verso la loro causa, danneggiando lievemente la cornice del quadro (col rischio quindi di danno maggiore).

La vicenda ovviamente ebbe una grande risonanza mediatica, prevista dalle stesse, e si concluse con la loro imputazione e comparsa in tribunale.

Questa vicenda inventata si pone come ideale conclusione della querelle, introducendo un personaggio che “punisce” gli ambientalisti ripagandoli con la loro stessa moneta.

Il personaggio però non esiste: la foto di “Uomo vestito da Van Gogh tira la zuppa addosso agli ambientalisti” è in realtà presa da Halloween 2019 in America, una parata nella città di Ashland in Oregon.

Quindi la notizia si rivela una fake news: è improbabile che un americano dell’Oregon abbia riesumato il suo costume vecchio di tre anni per una vendetta da servirsi gelida.

