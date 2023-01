Una “strega” sul balcone di Shakira con lo sguardo verso casa della suocera?

Nelle ultime ore si rincorrono le notizie su una “strega” sul balcone di Shakira, un pupazzo che la popstar colombiana avrebbe apposto all’esterno della sua abitazione con lo sguardo rivolto verso la ex suocera, la madre di Gerard Piqué.

Con un certo impegno da parte della stampa italiana e internazionale, questo dettaglio si colloca nel contesto della separazione definitiva tra la cantautrice e il campione spagnolo, ma soprattutto si unisce al grande trend scoppiato dopo l’uscita del brano Music Sessions #53 di Shakira prodotto da Bizzarrap in cui la star del pop lancia messaggi diretti contro il suo ex compagno.

Come riporta Weekly Journal, la notizia arriva dal quotidiano spagnolo Marca. Shakira avrebbe installato il manichino di una strega sul balcone per intimorire l’ex suocera Montserrat Bernabeu, al punto che quest’ultima si sarebbe convinta che la popstar stia conducendo dei rituali contro di lei.

Su Twitter esistono diverse dichiarazioni del giornalista Marc Leirado. Il 12 gennaio Leirado ha twittato che “settimane fa” una fan di Shakira gli aveva segnalato che “la madre di Pique sarebbe preoccupata per un presunto rituale che le veniva eseguito con una strega nera“.

Il giornalista ha riferito, in seguito, di essere andato a controllare di persona e di aver visto proprio “una strega nera a grandezza naturale” con i capelli bianchi, quindi presto avrebbe riportato le immagini ai media.

Durante un servizio in televisione, inoltre, Marc Leirado mostra la piantina in cui sarebbe collocata la strega nera. Lo stesso argomento è stato trattato da un’altra emittente che ha mostrato le stesse immagini da una diversa angolatura.

Secondo la giornalista Mayka Navarro, addirittura, quel manichino si troverebbe sul balcone di Shakira dall’agosto 2022, ovvero da quando la popstar avrebbe scritto la canzone.

L’account Shakira Media ha condiviso un video che mostra una ripresa all’esterno dell’abitazione di Shakira, con uno zoom sul manichino nella parte finale.

?‍♀️? Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023