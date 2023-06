Una recensione onesta sulla scrivania motorizzata FlexiSpot. È davvero utile?

Andiamo al sodo, grazie a questa scrivania motorizzata puoi lavorare sia in piedi che seduto. Che tu debba disegnare un progetto o trascorrere lunghe ore al pc, la scrivania motorizzata FlexiSpot è perfettamente regolabile a diverse altezze, evitando l’affaticamento muscolare della schiena e consentendoti la postura ideale.

Flexispot: confezione e montaggio

Riceverai Flexispot in due pacchi distinti:

1 contenente uno contenente il telaio

1 contenente il piano della scrivania.

Nota bene: il pacco della struttura pesa un bel po’, quindi meglio farsi aiutare da qualcuno. La scrivania deve la sua stabilità anche al peso ed è indice di materiali robusti.

FlexiSpot: i colori disponibili

Il telaio è disponibile nelle colorazioni bianco e nero, mentre per i piani abbiamo:

bianco

nero

palissandro

ciliegio

All’interno del pacco abbiamo trovato :

le varie parti da fissare per la struttura; viti di montaggio; una brugola; una guida all’installazione; la centralina elettrica che controllerà la scrivania; diversi cavi di collegamento;

Il montaggio

Qui andiamo veloce: non ho mai montato cosi facilmente una scrivania (e questa è pure elettrica). Non sto scherzando…io odio montare i mobili, tanto che lo faccio fare a mia moglie. Ma le spiegazioni, gli attrezzi e soprattutto LE VITI (contrassegnate dalle lettere A B C sulle istruzioni) divise in sacchetti singoli con sopra la lettera corrispondente al montaggio sono l’idea più semplice e geniale che abbia mai visto. Si monta il tutto in 30 minuti e non potete essere peggio di me.

La centralina

La centralina di comando di alzata e discesa della scrivania è molto semplice da montare: basta solo collegare i cavi che trasmettono il movimento alle gambe sinistra e destra (quello che va alla centralina di comando e quello che collega il tutto alla corrente elettrica).

L’insieme dei cavi può essere raggruppato in un passa-cavi, fissato da 4 viti sul telaio. Niente più, quindi, cavi sospesi, o grovigli di fili fastidiosi.

Il piano

L’imballo è qualcosa di spettacolare, si vede che tengono al fatto che non subisca danni. Del piano, oltre all’alta qualità, mi hanno molto colpito gli angoli, che sono arrotondati e che conferiscono quindi alla scrivania un design proprio come piace a me.

Fissare il piano è semplice: i fori sono già predisposti, e sono creati in modo a adattarsi a diverse dimensioni. L’intelaiatura infatti supporta piano da 120cm fino a 200 cm per chi ha necessità di usare piani da lavoro più spaziosi.

Cominciano ad usarla

Stabile e robusta con una pulsantiera intuitiva con un display che rimane sempre spento, e, solo quando viene toccato, ci indica l’altezza a cui si trova il piano di lavoro accendendosi. Sul lato destro è presente una entrata USB, l’ideale per caricare i nostri device mentre stiamo lavorando, per tenerlo appoggiato sulla scrivania.

Il movimento dei due motori è fluido e silenzioso, oltre che stabile da entrambi i lati. Il dispositivo è anche dotato di una protezione contro le collisioni, che ferma il tavolo se incontra un ostacolo.

Si può lavorare in piedi o seduti o alternarsi durante la giornata. Comoda anche la funzione che rende possibile memorizzare fino a quattro posizioni: se la utilizzano anche altri membri della vostra famiglia, questa scrivania rappresenta il compromesso perfetto.

Un altro punto a favore della scrivania motorizzata, è che il meccanismo è abbastanza silenzioso: è la stessa casa madre a precisarlo, specificando come si tratti di un rumore inferiore ai 50 decibel. E possiamo assicurarvi che sì, anche se non lo abbiamo misurato in decibel, è molto, molto silenzioso.

Ammettiamo quindi che una scrivania regolabile FlexiSpot è davvero utile anche per cambiare posizione durante la giornata, non sottovalutate questa possibilità.

