Una nave suona Seven Nation Army al porto di Amburgo: il video è del 2014 e l’Italia non c’entra

All’arrivo al porto di Amburgo la nave suona Seven Nation Army dei White Stripes, la hit di cui le tifoserie riprendono il riff in modo corale con “po po po po po”. Il video postato dalla pagina Facebook Figli Di Putin il 10 luglio 2021 mostra la MSC Magnifica, della MSC Crociere, attraccare al porto mentre esegue quelle note con la tromba nautica.

Comandante italiano, nave italiana e l’epico l’ingresso in porto in Germania. Ingresso in porto ad Amburgo di una nave italiana. Sappiamo sempre farci riconoscere. Che sia di buon auspicio per la finale!

Il mancato riferimento alla data fa pensare che il video sia attuale, registrato poco prima della finale di Euro 2020 conclusa con la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra. Tra i commenti, addirittura, c’è chi mette in dubbio l’esistenza di un porto in Germania nonostante si parli di Amburgo.

“La Germania non ha porti”, che?

Precisiamo, in questi termini, che il porto di Amburgo è il principale porto della Germania nonché il terzo porto europeo dopo quelli di Rotterdam e Aversa. Il nord della Germania, infatti, è bagnato dal mare.

Figli di Putin indica come fonte un articolo pubblicato da Deejay.it. Se lo apriamo, però, notiamo che è stato pubblicato il 12 maggio 2014. In quell’occasione il capitano di MSC Magnifica aveva omaggiato il porto di Amburgo, l’Hamburger Hafen, per festeggiarne l’anniversario dalla fondazione.

Il video è del 2014, registrato in occasione del Port Anniversary

L’episodio aveva avuto luogo il 9 maggio 2014, per la precisione, in occasione dell’825esimo anniversario del porto, una ricorrenza che viene celebrata ogni anno sotto il nome di Port Anniversary. Al 14 maggio le fonti ufficiali avevano riportato che in quell’edizione almeno 12 navi da crociera erano passate per l’Hamburger Hafen.

L’arrivo della nave MSC Magnifica aveva attirato tanti curiosi, come si può notare dai video virali.

La nave non è italiana

Esistono altre versioni, come quella di chi sostiene che la nave stesse attraccando in Francia e chi, addirittura, sostiene che quella sia una nave italiana. Come già detto, MSC Magnifica fa parte della flotta di MSC Crociere, che ha sede in Svizzera, a Ginevra, mentre le sedi operative italiane si trovano a Napoli, Venezia e Genova. MSC Crociere non è italiana.

Il video con la nave che suona Seven Nation Army dei White Stripes è stato dunque registrato nel 2014 al porto di Amburgo in occasione del Port Anniversary, e la nave non era italiana.

