Una donna bacia un giornalista durante un servizio: “Sei molto carino”, polemiche e dubbi

Certamente un’avventura singolare per l’inviato di 10 News First: in un video diventato virale una donna bacia un giornalista nel bel mezzo di un servizio. “Sei molto carino”, dice la sconosciuta prima di allontanarsi sorridendo verso l’obiettivo.

Sui social il pubblico si è nettamente diviso e si sono moltiplicate le polemiche. La domanda più quotata, infatti, è quella sui ruoli invertiti: “Se l’avesse fatto un uomo sarebbe stata una molestia?”. Tuttavia, sono tanti gli utenti che gridano alla fake news, così come alcune pagine Facebook più o meno critiche sul giornalismo.

La notizia arriva dal diretto interessato. Il giornalista risponde al nome di JohnPaul Gonzo ed è un inviato della rete australiana 10 First News. In quel momento l’inviato si trovava in Moldavia per un servizio sugli aiuti militari inviati dagli Stati Uniti in Ucraina.

Gonzo ha postato il video sul suo profilo Twitter il 21 febbraio, a questo indirizzo. Il giornalista ha commentato: “Di certo non mi aspettavo questa interruzione”.

La notizia è stata ripresa dalle testate internazionali e anche dalle agenzie italiane. Come detto in apertura, il video ha scatenato polemiche e tantissimi utenti si sono interrogati sulla possibilità di parlare di molestia.

I lettori di Bufale.net si chiedono se l’episodio sia autentico, constatando la disinvoltura con la quale la donna entra in scena per baciare JohnPaul Gonzo, sorridere alla telecamera e allontanarsi divertita. Per il momento né il giornalista né la redazione di 10 News First hanno rilasciato dichiarazioni per spiegare l’accaduto.

