“Un uomo è morto di tumore allo stabilimento della Ferrero”: la catena virale su Michele Ferrero

“Un uomo è morto di tumore allo stabilimento della Ferrero”: così comincia una catena virale di S. Antonio che ormai è presenza fissa sui social.

Presenza fissa nel senso che ce ne siamo occupati qui e qui, e il testo è sempre quello

Testo che abbiamo detto all’epoca risponde al vero, o meglio è tratta da una notizia riportata da Repubblica nel 2016:

Ma vi è dell’altro: il Contratto Integrativo citato confermanva molte iniziative virtuose già presenti nel Contratto Integrativo triennale del 2011.

Tra le conquiste Ferrero abbiamo infatti (cfr. pag. 18 Contratto citato):

1. Un servizio di ambulatorio pediatrico gratuito

2. Forme di part-time agevolato, con conservazione del diritto di reintegra nell’orario usuale, per i genitori

3. Esonero dal turno di notte per le lavoratrici madri

4. Seconda anticipazione del TFR per esigenze sanitarie

5. La citata e descritta indennità in caso di morte

6. Soggiorni estivi per i bambini dai 6 ai 12 anni

7. Percorsi formativi di reinserimento al lavoro, con massima attenzione ai genitori di cui al punto 2, ovvero lasciati fuori mercato dalla loro genitorialità

8. Permessi estesi rispetto al CCNL in occasione della nascita dei figli

9. Stage formativi all’estero

10. Permessi straordinari retribuiti per accompagnare i figli dal medico in caso di necessità

11. Convenzioni agevolate per tutti i dipendenti per utenze luce/acqua/telefonia/gas/banche/agenzie viaggi…

12. Sussidi di avviamento all’università per i figli dei dipendenti a tempo indeterminato