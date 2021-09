Si arriverà mai a un referendum contro il Green Pass? La raccolta firme è stata messa in atto da due comitati, uno Organizzativo e un altro detto Dei Garanti. Tra i promotori c’è anche il giornalista e critico televisivo Carlo Freccero, che in una recente lettera inviata a La Stampa ha spiegato le ragioni della sua adesione. Il tutto avviene con una raccolta firme presente su un sito dedicato, nel quale sono riportati anche i moduli per proporre l’iniziativa anche nel proprio Comune di residenza.

Il sito dedicato al referendum, spiega:

Nella lettera inviata a La Stampa Carlo Freccero ha esposto le ragioni dell’iniziativa. L’articolo è riservato agli abbonati, ma troviamo alcuni estratti sull’Huffington Post. In sostanza, Freccero è convinto che dietro il Green Pass ci sia qualcos’altro. Ecco le sue parole:

È destinato a diventare l’embrione della futura tessera di identificazione digitale a cui mira il Grande Reset in via di attuazione. Per chi non sapesse di cosa si tratta, rimando a due libri dell’economista Klaus Schwab “Covid 19 The Great Reset” e “Quarta rivoluzione digitale”. Secondo Schwab la pandemia è un’occasione irripetibile per conseguire il “Grande Reset” già illustrato nel saggio “La quarta rivoluzione industriale”. Tutto ciò è confermato dal progetto di Recovery Fund, che si pone come obiettivo lo stesso obiettivo del “Grande Reset”. Credo che la nuova normalità in cui stiamo vivendo non finirà coi vaccini, ma continuerà nel tempo, con la rivoluzione digitale e la rivoluzione verde. Diciamo la verità: non è la pandemia ad avere causato la crisi economica. E piuttosto la crisi economica ad avere causato la pandemia, o quanto meno, ad averla amplificata al fine di ultimare il “Grande Reset”.