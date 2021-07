Un portento Paola Egonu con 29 punti alla Turchia: Italia imbattuta e messaggi ad Adinolfi

Definirla scatenata sarebbe forse riduttivo, considerando la prestazione offerta da Paola Egonu anche contro la Turchia, grazie alla quale l’Italia femminile della pallavolo ha ottenuto la seconda vittoria alle Olimpiadi su altrettante uscite. Un trend che va a rafforzare quanto riportato un paio di giorni fa, in seguito alla prima convincente apparizione delle azzurre e che, come si può facilmente immaginare, sta alimentando l’ironia del web nei confronti di Adinolfi. Con relative polemiche politiche annesse.

Una super Paola Egonu dà la vittoria all’Italia contro la Turchia: ironia verso Adinolfi

Quest’ultimo, infatti, la scorsa settimana ha messo in discussione che fosse giusto renderla portabandiera in occasione dell’evento di Tokyo. Ebbene, con due partite eccezionali, Paola Egonu sta dimostrando anche ai non appassionati di pallavolo perché in tanti la ritengono attualmente la giocatrice più forte in circolazione. Un peso non di poco conto, considerando anche la responsabilità di dover trascinare l’Italia in occasione di un evento tanto importante come le Olimpiadi, che tuttavia non sta limitando in alcun modo il suo rendimento.

Insomma, la politica non ha avuto alcun peso nella decisione di rendere Paola Egonu portabandiera alle Olimpiadi ed ora tutti stanno iniziando a capire il potenziale della ragazza anche dal punto di vista puramente sportivo. Questo, tra le altre cose, dopo che nelle ultime ore qualcuno ha rilanciato sue vecchie interviste in cui aveva confessato di essersi innamorata di una donna. Pur non avendo la fidanzata in questa fase e nonostante abbia detto di non escludere di potersi innamorare di un uomo.

Un motivo in più per mettere da parte il gossip e per concentrarsi in modo definitivo su quello che Paola Egonu sta facendo per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Per la cronaca, le azzurre hanno vinto 3-1 contro la Turchia e lei ha realizzato la bellezza di 29 punti poche ore fa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.