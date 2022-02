Un novax ha cercato di aprire il portellone dell’aereo in volo: questa è letteralmente una gag del noto canale di parodie “Cartoni Morti”. Che un novax ha deciso di mutare in verità per motivi ancora più grotteschi.

Laddove nella gag del comico Lorenzon il complottista si convinceva che i piloti di aereo gli nascondevano il “segreto delle Turbolenze” e provocava la morte di tutti i passeggeri aprendo il portellone in volo per “consiglio di Internet”, lo sconsiderato gesto questa volta è stato giustificato dal desiderio di visibilità.

M.B.D., 32 anni, americano, ha infatti atteso che il volo Delta Air Lines da Salt Lake City a Portland prendesse il volo per correre verso il portellone, strappare la plastica di protezione e cercare di aprire il portellone.

Gesto impossibile a causa della differenza di pressione ad alta quota, ma non a soli venti minuti dal decollo.

Un novax ha cercato di aprire il portellone dell’aereo in volo: rischia vent’anni di galera

Testimoni riferiscono di aver sentito il repentino cambio di pressione e il sibilare del vento mentre l’aria sfuggiva dal portellone, che gli operatori sono riusciti a chiudere in tempo.

Lo scopo per cui il novax ha cercato di aprire il portellone dell’aereo in volo era peraltro la visibilità: lo scopo di M.B.D. era farsi riprendere mentre lanciava i suoi proclami, tra i quali “La Terra Sanguina”, “La comunità internazionale ci odia” e “Svegliaaaaah!”

Fortunatamente per gli altri passeggeri, la vicenda si è conclusa col passeggero novax si è conclusa col passeggero bloccato sul suo sedile e denunciato.

Già in libertà vigilata per una precedente denuncia in guida in stato di ebrezza, il passeggero novax dovrà ora sottoporsi ad un esame delle sue condizioni psichiche nel corso del giudizio pendente per le accuse.

Ove riscontrato colpevole, rischia fino a venti anni di galera.

Non è peraltro la prima volta che vediamo un novax rendere aerei ed altri mezzi di trasporto oggetto delle sue azioni. Che questa volta potevano avere gravi conseguenze.

