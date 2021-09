Un gatto cade e precipita nel vuoto allo stadio: epilogo e ricostruzione

In tanti ci stanno chiedendo se sia autentico il video che in queste ore ci mostra un gatto che cade e precipita nel vuoto all’interno di uno stadio dove si sta svolgendo una partita. Da sempre, infatti, i nostri lettori sono molto attenti alle vicende che riguardano gli animali, al punto che neanche la storia del 13 settembre sia passata inosservata. Ecco perché abbiamo provato a ricostruire il tutto, a qualche mese di distanza dai macabri fatti di cronaca sul gatto arrostito da un migrante.

Il gatto cade e precipita nel vuoto allo stadio: come è andata a finire

Partiamo dal presupposto che sia tutto vero. Un gatto cade e precipita nel vuoto allo stadio. Il fatto è accaduto in un impianto ben preciso, vale a dire il cosiddetto Hard Rock Stadium di Miami. Nel filmato che trovate anche a fine articolo, che vi mostriamo solo per il positivo epilogo, si osserva gatto in evidente difficoltà, mentre rischia di cadere dalle tribune dell’impianto. Il contesto quello di una partita di football tra le squadre di college Miami Hurricanes e Appalachian State Mountaineers.

Tutto bene quel che finisce bene, in quanto il gatto cade e precipita nel vuoto, lasciandoci immaginare la tragedia, ma i tifosi che si trovavano da quelle parti capiscono la situazione e preparano una bandiera distesa, in modo da rendere la caduta ed il relativo impatto più morbido per l’animale. O, quantomeno, non mortale. Versione confermata anche da fonti locali, oltre al filmato che trovata al termine dell’articolo. L’esultanza delle persone dimostra a conti fatto che il gatto abbia superato indenne questa avventura non desiderata.

Vi lasciamo a questo punto al video originale. Il gatto cade e precipita nel vuoto, ma la prontezza di riflessi delle persone presenti allo stadio ha scongiurato il peggio per una volta.

Se ti viene da piangere vedendo questo video sei come me: scemo. https://t.co/YCf3fDSV6J — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 13, 2021

