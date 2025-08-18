Un Easter Egg di Doctor Who appare in Star Trek: Strange New Worlds, per essere precisi nell’episodio terzo della sesta stagione pubblicato giusto la settimana scorsa.

Dell’uso dei camei e degli Easter Egg ne abbiamo parlato nell’apposita rubrica: spesso prodotti dell’intrattenimento “nerd” sono pieni di richiami e camei sorpresa per gli iniziati. Una sorta di eterno Ma dove è Wally? per chi sa tutto di tutto.

Ed anche in questo caso, eccone uno.

Un Easter Egg di Doctor Who appare in Star Trek: Strange New Worlds

Strange New Worlds è un prequel della serie originale posto tra Enterprise, storia della prima nave spaziale del suo nome andata in onda nel 2001 e la mitologica serie classica degli anni ’60: racconda quindi di come Christopher Pike, nella serie classica precedente capitano dell’Enterprise reso fortemente invalido da un incidente che l’ha costretto a passare le consegne al celebre Capitano James T. Kirk, dopo aver subito in Enterprise la profezia del suo declino fisico, affronta la sua ultima missione con la anticipata consapevolezza della sua fine.

Il Doctor Who è una serie britannica della stessa era, ancora in corso dopo una lunga pausa pluridecennale cher acconta le avventure del Dottore, un gentile alieno del pianeta Gallifrey in grado di viaggiare “nello spazio e nel tempo” su una astronave a forma di cabina della polizia Britannica (per mille ragioni) e munito di uno stravagante ma conveniente potere utile agli addetti del casting. Qualora il Dottore viene ferito a morte o invecchia troppo egli può “rigenerarsi”, cambiando il suo corpo e alcuni tratti della sua personalità (secondo il dibattito “natura vs educazione”) per poter continuare le sue avventure da una nuova vita.

Sono due mondi diversissimi, il mondo del Dottore è la tipica fantascienza britannica con un certo umorismo e ambientazioni terrestri, Star Trek nasce come metafora sia di temi importantissimi del mondo reale, parlando di razzismo, eugenetica e giustizia sociale, che come metafora della grande “Esplorazione verso Ovest” di un Far West spaziale di eroi lontani da casa per conoscere “Strani nuovi mondi”.

Eppure nell’episodio The Sehlat Who Are Its Tail, in cui l’Enterprise di Pike incontra la Farragut, nave capitanata da un giovane Kirk, ed entrambi gli equipaggi devono salvarsi da un misterioso vascello pirata tecno-organico, ecco fare capolino il TARDIS, la nave del Dottore.

Del resto al San Diego Comic-Con del 2024 gli showrunner di entrambe le trasmissioni avevano espresso reciproca ammirazione, ed ecco il risultato.

