Un altro coccodrillo in Puglia, anzi no, un’altra fake news. Perché l’abbiamo visto più volte come funzionano le fake news, e cosa le rende davvero virali.

Partiamo dalle basi: la precedente fake news del coccodrillo trovato a Brindisi era una bufala. Uno scherzo autoconfesso, viralizzato e diventato inarrestabile. A volte le bufale nascono anche così, come “meme ascesi”. Battute a cui qualcuno ci crede, e quando la smentita arriva ormai è tardi perché sono finite sui profili di tutti.

Poi scatta un meccanismo difensivo affine a quello delle leggende metropolitane di tempi pre-internet: una volta che la bufala si diffonde, se ne perdono i contorni e i dettagli e vengono riempiti con altre idee.

Tempo fa abbiamo parlato di una bufala “vintage”, nata nel vecchio West primo novecentesco dove, di pubblicazione in pubblicazione, una storia ambientata in Texas ha fatto il giro di paesi e città locali passando dai giornali del West ai Tik Tok moderni.

È successa la stessa storia al presunto coccodrillo di Brindisi, che ora è diventato coccodrillo di Francavilla, ma che in Puglia non lo si è mai visto davvero.

Un altro coccodrillo in Puglia, un’altra fake news diffusa nella comunità

Anche in questo caso i colleghi di Facta hanno ricostruito la storia, cosa che non ci esime dal fare il nostro dovere e ricominciare l’analisi dal punto di inizio.

Un post social che, a onor del vero e per amor di correttezza e precisione non parla di coccodrilli in Puglia, né a Francavilla Fontana e né altrove.

La didascalia dice altro, dichiarando che effettivamente, anche al netto degli scherzi, i coccodrilli possono essere trovati in Italia.

Notare: non si parla di Puglia.

Nel video, il più classico degli esempi di come i coccodrilli possano trovarsi a spasso soltanto in Sudafrica…

Infatti, carabinieri e vigili del fuoco in divisa italiana – ma fidatevi, non erano italiani – sono andati a catturarlo direttamente sul posto

Per citare un artista che sarà a breve protagonista in quel di #Francavilla Fontana: “In America lo sai che i coccodrilli vengon fuori dalla doccia?”

#impossibile

Si parla della canzone “Coccodrilli” di Samuele Bersani, invitando i lettori a ricordare che preso Samuele Bersani stesso sarebbe arrivato a Francavilla Fontana in tour.

Ovviamente citare “coccodrilli” e “Francavilla Fontana” nella stessa notizia ha portato molti ad un capzioso collegamento.

Collegamento che ha avuto il duplice effetto di arrivare alla stampa locale come “avvistamento di coccodrillo in Puglia a Francavilla Fontana” e riempire la nostra casella delle segnalazioni di utenti pronti a chiedere (anche con una certa durezza) una “rettifica” e l’asseverazione della presenza del Coccodrillo Pugliese.

Rettifica che non potrà mai e poi arrivare, dato che si tratta del video della cattura del Caimano Jack a Orosei, pubblicato il primo settembre del 2019.

Come tutti sanno, Orosei è una cittadina in Sardegna, vicina al luogo dove il caimano Jack era fuggito dal Circo Marlin, attirandosi le simpatie e qualche preoccupazione dei locali.

Simpatie derivate dal fatto che l’evasione del rettile era durata ben una ventina di giorni, scatenando un certo tifo per la creatura animale e un sollievo per averlo ritrovato vivo e in buone condizioni di salute.

Quindi, rispondendo sia agli iniziali condivisori che a chi ha sposato la teoria del “è possibile vedere un coccodrillo o un caimano in Puglia” la risposta è senz’altro sì.

È possibile qualora l’animale evada da un giardino zoologico o un circo, come è avvenuto col Caimano Jack.

