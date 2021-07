Umiltà di Mancini in coda dal salumiere ed il rapporto con Silvia Fortini: strana eco mediatica

Non dovrebbe essere una notizia, eppure quella di Mancini in coda dal salumiere lo è, così come la sua particolare gestione del rapporto con Silvia Fortini. Andiamo con ordine, perché dopo essere stato protagonista della copertina di quotidiani scozzesi, nel fine settimane che ci ha consegnato la vittoria agli Europei 2020 battendo in finale l’Inghilterra (ne abbiamo parlato con un pezzo a parte), il CT della nostra Nazionale fa parlare di sé per questioni di vita quotidiana che la dicono lunga sulla cultura italiana.

Tra Mancini in coda dal salumiere e la gestione del rapporto con Silvia Fortini: quando le “non notizie” diventano notizie

Tra le prime testate a parlarci di Mancini in coda dal salumiere abbiamo avuto nella giornata di domenica La Gazzetta dello Sport. A ruota, una lunga serie di testate che hanno evidenziato la semplicità e l’umiltà di un eroe nazionale (almeno per ora, considerando il trattamento che i giornalisti hanno riservato a Lippi in occasione del Mondiale 2010, dopo aver vinto quello disputatosi quattro anni prima). C’è qualcosa che non torna, evidentemente, nel modo in cui è stato affrontato l’argomento.

Perché dare risonanza a Mancini in coda dal salumiere? Mettendo da parte la sua impresa da CT, considerando che ci ha regalato una grandissima soddisfazione nonostante altre nazionali fossero decisamente più attrezzate della nostra, si fa molta fatica a comprendere questa cosa. Forse la sua professione doveva garantirgli il pass per saltare la coda. Bello che si palesi tra la gente, ovviamente, ma il fatto che rispetti la fila è un atto dovuto e non un gesto eccezionale del Mancini uomo.

Lo stesso dicasi per la gestione del rapporto con Silvia Fortini. Oltre a Mancini in coda dal salumiere, infatti, in tanti in questi giorni si sono chiesti come facciano il tecnico e la sua seconda moglie ad avere un profilo basso sui social. Evidentemente, per tante persone si tratta di un evento più unico che raro.

