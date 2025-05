Ultimo giorno per esercitare l’opposizione all’uso dei propri dati per la AI di Meta (questa volta per davvero)

Oggi, 26 maggio, scade l’ultimo giorno per esercitare l’opposizione all’uso dei propri dati per la AI di Meta. Del resto, ve lo avevamo detto esattamente un anno fa, spiegandovi le modalità per farlo

Modalità che restano le stesse salvo qualche ritocco nel modulo per venire incontro alle richieste del Garante, apparse dopo una pausa in cui sia il modulo che il progetto di uso erano stati sospesi.

Ricominciamo quindi dall’inizio

Cosa riguarda il consenso?

Riguarda l’uso dei dati prodotti da utenti maggiorenni (i minorenni al momento sono esclusi di default), relativi a nome, immagine profilo e altri contenuti come i commenti a post pubblici, foto, didascalie e le valutazioni o recensioni su Marketplace e su un account Instagram pubblico.

Gli esperti sollevano un dubbio etico, tecnico e morale sui dati usati: ipotizziamo di fare riferiferimeno a terzi nei nostri contenuti, o pubblicare dati di terzi non presenti su Facebook.

Tali dati non finiranno comunque in pasto alla AI senza che il loro consenso sia pervenuto in ogni caso in cui abbiamo negato detto consenso?

Come esercitare il consenso

Sicuramente non con un delirante e minaccioso post in bacheca in cui negate il consenso a cose a caso: anzi quel post finirà senz’altro nel pool della AI di Meta, sia pur come prova della stolidità umana.

Lo potrete fare compilando un apposito modulo su cui, peraltro, Meta spiega il punto precedente. Potrete aprire il modulo cliccando qui: rispetto al passato non è più necessario offrire a Meta una giustificazione per la tua scelta o prestarsi ad un consenso condizionato su alcuni dati.

Potete negare il consenso all’uso dei dati per il training della AI, senza dare spiegazioni a nessuno e senza scendere a patti con nessuno.

Troverete inoltre altri due link specifici: uno per chi ha un account Instagram attivo e uno per chi sa che i suoi dati sono su Meta ma non vi è iscritto (anche se se abbiamo parlato del caso limite di utente iscritto che concede consenso e parla di utente non iscritto o non iscritto non cedente consenso, cosa che aggiunge complessità).

Se esercitata entro oggi, l’opzione di recesso sottrarrà tutti i dati all’uso per il training delle AI.

Se esercitata da domani, solamente i dati da domani in poi.

I dubbi

Abbiamo già visto il dubbio principale: il genitore che lascia a Meta l’uso dei suoi dati, e posta in continuazione foto e contenuti relativi ai suoi figli minori, di fatto non sta dando in pasto a Meta contenuti che non dovrebbe secondo contratto accettare?

E il tipico “drogato dei social” che vive la sua vita una storia alla volta, non sta coinvolgendo nella raccolta dati tutte le persone con cui interagisce, spesso non munite neppure di accesso ai social?

Sono dubbi che possiamo già anticipare saranno studio delle autorità garanti nel prossimo futuro.

