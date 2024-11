Ultime notizie su Massimo Ranieri oggi: ennesimo malinteso sulla sua salute

Vanno valutate con grande attenzione le ultime notizie su Massimo Ranieri oggi, considerando il fatto che siamo al cospetto dell’ennesimo fraintendimento sulla sua salute. Stiamo facendo i conti in queste ore con l’ennesimo acchiappaclick del 2024, visto che si parla tanto dell’artista morto da venerdì mattina.

Come nasce il clickbait del momento? Premesso che il cantante a quanto pare sta benone, così come ribadito in passato quando ci siamo ritrovati al cospetto di notizie false simili a quella odierna, non è così complicato comprendere come abbia preso la voce. Anche perché la strategia comunicativa di determinati siti è ormai chiara a tutti, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere di recente.

Come nasce il malinteso su Massimo Ranieri morto oggi: le ultime notizie del 2024

Ulteriore malinteso sullo stato di salute del cantante, dunque, dopo le notizie che vi abbiamo riportato la scorsa estate. In pratica, il nuovo ed evitabile malinteso su Massimo Ranieri morto oggi non è frutto del caso, ma è l’ennesima uscita acchiappaclick social creata ad arte da chi cerca visualizzazioni tanto facili, quanto poco corrette.

E così, un post in cui ci si riferisce all’allontamanento dell’artista dal palco e dalle luci dei riflettori, viene trasformata nel titolo in “addio a Massimo Ranieri”. Dunque, è chiaro che un approccio del genere faccia pensare anche alla sua dipartita.

Incredibile come questo modus operandi sia sempre più diffuso, creando delle notizie false per il semplice approccio avuto nel titolo di determinati articoli. Da un lato, la scarsa voglia di approfondire da parte dei lettori, che danno per certi determinati annunci leggendo poche parole qua e là. Dall’altro, abbiamo realtà editoriali che non si fanno scrupoli nel commettere errori con furbizia, sapendo perfettamente cosa stiano facendo in quel momento.

Dunque, fate molta attenzione in queste ore alle voci su Massimo Ranieri morto, essendo originate da un titolo costruito male e con il chiaro intento di portare a casa click in modo scorretto. Le ultime notizie di oggi sono rassicuranti sotto questo punto di vista.

