Ultima chiamata sul concorso ASMEL 2023 per enti locali: scadenza domanda dopo il bando

Girano diverse informazioni sbagliate sui social, in queste ore, per quanto riguarda la storia del concorso ASMEL 2023 per enti locali. Tra bando e scadenza della domanda, in realtà, il quadro è più semplice di quanto si possa immaginare. Insomma, dopo aver trattato aspetti curiosi relativi al concorso per Carabinieri, come forse ricorderete tramite un nostro articolo del passato, oggi la questione diventa più delicata, visto che in tanti ripongono molte speranze sull’opportunità lavorativa in questione.

Cosa sappiamo sul concorso ASMEL 2023 per enti locali: tra scadenza domanda e pubblicazione bando

Sostanzialmente, quali sono le informazioni in nostro possesso a proposito del concorso ASMEL 2023 per enti locali? Tutto ruota attorno alla scadenza della domanda dopo la pubblicazione del bando. Già, perché le informazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo, con una richiesta molto chiara ai candidati. Tutti coloro che sono interessati a questa opportunità, infatti, devono necessariamente presentare la domanda per partecipare entro quindici giorni dal suddetto termine.

Tradotto, questo vuol dire che i candidati interessati al concorso ASMEL 2023 dovranno procedere con la compilazione ed il caricamento della domanda entro il 22 marzo. Si tratta di un sentiero che potrebbe tornare utile a tante famiglie italiane, visto che l’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (appunto ASMEL), sostanzialmente riunisce qualcosa come quattromila Comuni italiani. Il concorso in questione, per intenderci, consentirà di creare graduatorie per le seguenti posizioni:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D,

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat d

Istruttore Turistico – Cat. C,

Istruttore Comunicazione – Cat. C,

Istruttore Contabile – Cat. C,

Messo notificatore – Cat. B,

Collaboratore amministrativo – Cat. B,

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B,

Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B,

Collaboratore tecnico falegname – Cat. B,

Collaboratore tecnico muratore – Cat. B,

Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B,

Autista Scuolabus – Cat. B.

Grazie a FiscoZen, abbiamo la possibilità di risalire anche alla lista dei Comuni coinvolti nel concorso ASMEL 2023 per enti locali. Purtroppo, oggi apprendo dai social che girano informazioni sbagliate sulle date di scadenza per l’upload della domanda. Forse si tratta di una strategia messa in piedi da coloro che desiderano avere meno concorrenza, in vista dell’assegnazione dei suddetti posti di lavoro. Fate sempre molta attenzione alle fonti non verificate in situazioni del genere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.