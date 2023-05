Ulteriore colpo per ByoBlu: cancellata l’apposita pagina su Wikipedia

Dopo l’eliminazione del canale Byoblu da Youtube, ecco che anche la pagina di Wikipedia dedicata a quella che viene definita TV dei cittadini è stata rimossa dalla famosa enciclopedia online. Da qualche mese la pagina Byoblu campeggiava su Wikipedia, creata probabilmente da qualche utente che sostiene questa emittente televisiva italiana con sede a Milano che trasmette sul canale 262 del digitale terrestre oltre che in diretta streaming sul sito ufficiale.

Altro colpo per ByoBlu: conferma ufficiale sulla cancellazione dell’apposita pagina Wikipedia



In passato ci siamo già soffermati su chiusure e blocchi sul nostro sito, come riportato a suo tempo citando metafore ed allusioni di Diego Fusaro. Byoblu esiste proprio grazie alle donazioni da parte dei cittadini e si tratta di una TV generalista che crea spesso teorie antiscientifiche, animando discussioni social. Probabilmente la presenza di questo canale ha generato qualche fastidio, arrivando non solo quindi a rimuoverlo da Youtube, ma anche dall’enciclopedia online più famosa al mondo come Wikipedia.

Quest’ulteriore smacco ha creato tantissime proteste social da parte di chi invece da tempo sostiene il canale Byoblu. Tanti sono stati i commenti negativi di coloro che con le loro donazioni permettono a questa TV dei cittadini, slogan di tale canale, di poter sopravvivere.

La scomparsa della pagina di Byoblu su Wikipedia non è quindi piaciuta e soprattutto in molti non hanno capito del perché sia stata permessa tale rimozione. Wikipedia ha censurato il canale senza però dare delle spiegazioni a riguardo. I vari sostenitori chiedono delle risposte che però per il momento non sono arrivate.

Siccome in tanti ci hanno chiesto se fossero autentici alcuni screenshot che circolano sui social in queste ore, ci limitiamo a confermare l’eliminazione della suddetta pagina, essendo stato annunciato proprio dal team ByoBlu. Il tutto, senza entrare nel merito delle informazioni fornite solitamente attraverso i loro canali.

