Ufficiale il 29 giugno Cristiano Ronaldo alla Roma, Georgina Rodriguez convinta: tanti errori

Occorre essere più chiari per coloro che parlano di Cristiano Ronaldo alla Roma come di una notizia ufficiale, al punto che il 29 giugno ci sarà un annuncio per tutti presso lo Stadio Olimpico. Tutto nasce da alcuni messaggi audio che girano su WhatsApp e che, sul nostro sito, abbiamo preso in esame nella giornata di ieri. Alla luce dei feedback che abbiamo ricevuto dopo il pezzo pubblicato poco più di 24 ore fa, riteniamo doveroso precisare alcuni concetti per coloro che non hanno inteso un paio di punti. Anche su Georgina Rodriguez convinta della destinazione.

Non risulta che sarà ufficiale dal 29 giugno Cristiano Ronaldo alla Roma: chiarimenti anche su Georgina Rodriguez

Da un lato, infatti, ribadiamo che non sia assolutamente ufficiale la notizia riguardante il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma. Nonostante diminuiscano ogni giorno di più le probabilità che il campione portoghese possa restare al Manchester United, la trattativa per portarlo nella Capitale resta complessa. Tra ingaggio e diritti d’immagine, oltre ad eventuali premi alla firma e alla questione del cartellino, l’affare risulta ancora estremamente complicato dal punto di vista economico.

Aggiungiamo che per usufruire del Decreto Crescita, la Roma dovrebbe tenere sul groppone Cristiano Ronaldo per almeno due anni. Con tutto quello che ne consegue in termini di bilancio e monte ingaggi. Detto questo, ribadiamo anche che, almeno per ora, non ci risulta che la società giallorossa abbia bloccato la data del 29 giugno per lo Stadio Olimpico. Così come la sua compagna, Georgina Rodriguez, pare non aver preso posizione. Le vie del calciomercato sono infinite e in tre giorni può accadere di tutto.

Fatte queste premesse, per completezza d’informazione va aggiunto che, a differenza di ieri, abbiamo la Gazzetta dello Sport che parla in modo più convinto dell’operazione, senza dimenticare che con il precedente articolo non abbiamo mai detto che Cristiano Ronaldo alla Roma non sarà mai ufficiale. Ad oggi, infatti, non possiamo escludere nulla, fermo restando che appare quasi impossibile che eventualmente l’operazione si possa chiudere il 29 giugno. Così come non risulta che Georgina Rodriguez si sia esposta in merito.

