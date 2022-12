Twitter trasferisce la Norvegia in Nigeria, ma per Elon Musk va tutto bene. Il magnate di origine Sudafricana è del resto impegnatissimo a prendersela con la Casa Bianca, trollare senatori e commissari al commercio che (anche giustamente) gli ricordano chi può mandare ispezioni a chi e, generalmente, trattare Twitter come se fosse un 4chan che non ha mai smesso di sognare di cui lui è l’Anon capo.

Sotto la gestione Elon Musk il Ministero degli Esteri Norvegese e diverse personalità politiche del paese si sono svegliate con una curiosa sorpresa: la loro nazione annessa alla Nigeria e loro diventati di ufficio rappresentanti di un governo Africano.

Twitter trasferisce la Norvegia in Nigeria (ma va tutto bene)

Che Twitter sotto Musk si sia trovato con enormi problemi di gestione lo sappiamo bene. Il personale ha deciso di reagire all’ultimatum del Magnate a basa di “O come voglio o lasciate” lasciando in massa.

Neppure Trump, a lungo corteggiato da Elon Musk, ha accettato di tornare sulla piattaforma, deridendo il magnate con la superiorità del Truth, il social “solo per americani” che almeno non ti spedisce in Nigeria.

Evidentemente i tentativi di reclutare (a basso prezzo) gente come “Geohot”, il famoso hacker arrivato alla ribalta per aver scoperto come installare programmi di terze parti sugli iPhone non hanno sanato un social così in frantumi da essere incapace di impedire ad utenti di postare interi film coperti da diritti sulla piattaforma stesso.

Un social dove ora come ora la Nigeria ha annesso la Norvegia con una mossa da suscitare un moto di invidia nel Putin alla ricerca di conquiste Ucraine.

Quando gli sarebbe bastato semplicemente chiedere a Musk, a questo punto…

