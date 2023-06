Twitter consente di segnalare le foto in AI mediante Community Notes: il servizio “collaborativo” usato per segnalare al social le fake news riceve ora un apposito menù per segnalare le creazioni in AI, riconosciute espressamente come una parte della disinformazione.

Cosa che richiede prima di tutto capire cosa sono le Community Notes, e il problema di cui stiamo parlando.

Twitter consente di segnalare le foto in AI mediante Community Notes

Dal 2021 Twitter rende disponibile un servizio di “Community notes”. Un gruppo volontario di utenti, la c.d. “Birdwatch” (guarda-uccelli, letteralmente) previa iscrizione può segnalare alla piattaforma i contenuti fuorvianti o lesivi, indicando il relativo fact checking che comparirà sotto di esso sotto forma di nota.

Lo scopo è arricchire la consapevolezza degli utenti e limitare la diffusione di fake news: l’utente vedrà la nota e potrà farsi un’idea, il condivisore di un contenuto riconosciuto da diversi “birdwatchers” (non uno solo quindi) come mistificatorio riceverà un avviso dal social di rimprovero relativo alla sua condivisione.

Recentemente, con diffusione di fake virali come “Il Papa che Drippa vestito Balenciaga” e l’allarme bomba al Pentagono diffuso con foto via AI così virali da causare un crollo borsistico le “Community Notes” sono state espanse introducendo un apposito menù per le foto create mediante AI.

E non è l’unica novità: le segnalazioni di una foto creata digitalmente inseguiranno tutte le copie della stessa rendendo ricaricarla, ricondividerla o riciclarla in altro modo impossibile.

Almeno non senza quella segnalazione di falso.

