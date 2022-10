Twitch: Amouranth dichiara di essere sposata e vittima di abusi: ma prima di proseguire dovremo seguire la regola giornalistica dei 5+1. Ripercorrendo qui chi, dove, quando, perché, cosa e come.

Kaitlyn ‘Amouranth‘ Siragusa è una “streamer”, parte di quelle figure che nel mondo nerd, nell’immaginario 2.0 hanno sostituito presentatori, signorine buonasera e conduttori. Dal suo canale Twitch discorre di quello che un tempo erano le sue passioni: videogiochi, anime, cosplay. Sarta e costumista, inizialmente autodidatta per poi diventare apprezzata costumista professionista e raccomandata all’Opera di Houston, ha cominciato la sua carriera proprio col cosplay di Zelda dall’eponima saga.

Presente su Twitch, YouTube e OnlyFans è stata spesso presa sotto attacco e disprezzata dallo stesso fandom per il suo personaggio a volte sopra le righe, a volte sessualizzato, amato e odiato come tutte le star.

Ma spesso è facile scordarsi che dietro ogni star c’è un essere umano. Che a differenza dei personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi, che cessano di esistere quando spegni il monitor, continuano a vivere anche quando non li guardiamo, vivendo vite che ignoriamo e subendo cose che non conosciamo.

Twitch: Amouranth dichiara di essere sposata e vittima di abusi, il caso

Arriviamo così a quel fatidico 15 Ottobre: dove assistiamo ad una confessione, un “meltdown” e un dramma in diretta. Dramma che si aggiunge a passati eventi, come il recente incontro con degli stalkers alla Twitchcon.

Amouranth dichiara di essere sposata e vittima di abusi, ed esibisce una serie di messaggi per corroborare la sua dichiarazione. Secondo tali messaggi buona parte del suo personaggio sarebbe costruito, se non direttamente obbligato da un compagno abusivo interessato alle grandi somme che una Twitch Streamer della sua caratura riesce a muovere.

Sullo schermo scorrono racconti e storie drammatiche. La streamer asserisce che il marito l’ha minacciata in ogni modo: di ucciderle gli amati animali domestici, di “bruciare” il patrimonio personale e il suo sperperando in Cryptovalute (in modo da rendere impossibile il recupero).

Tra le minacce più disturbanti mostrate nello stream c’è la minaccia di mandare al mattatoio l’amato cavallo della streamer.

Sullo schermo compaiono messaggi in cui la figura identificata da Amouranth come il marito la accusa ripetutamente di essere una “stupida tro*a”, dichiara di averle distrutto effetti personali per punizione e interviene una voce maschile dal tono urlante e ringhioso accusandola di mentire.

La diretta finisce con una voce femminile che dice alla streamer di “prendere le sue medicine” e da allora per quasi un giorno nessuna notizia di Kaitlyn Siragusa. Una streamer amica ha cercato ripetutamente di contattarla, senza successo, per passare a chiedere un “wellness check”, una segnalazione alle autorità per richiedere un controllo della polizia al domicilio di qualcuno che sospetta essere in situazione di grave pericolo.

Al termine delle 24 ore di silenzio radio un’amica della streamer ha dichiarato di sapere che ora la stessa è in un luogo sicuro, disconnessa dalla rete e lontana dal marito.

Sulla vicenda in sé e sui riscontri alla stessa penso scopriremo nei prossimi giorni.

Per ora la lezione che abbiamo imparato è che gli esseri umani, anche quelli che vediamo dietro i monitor, non sono come i personaggi animati. Dietro quel monitor, continuano a esistere, soffrire e combattere.

Foto tratta da TheGamer

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.