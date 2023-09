Tutto quello che sapete suoi costruttori delle piramidi e sulla Sfinge è errato

Ci sono due miti fondamentali sui costruttori delle piramidi e sulla Sfinge. Il primo vuole le piramidi costruite dagli schiavi, se non dagli alieni, e il secondo la Sfinge mutilata dai soldati di Napoleone.

Entrambi miti discretamente falsi, tra le prime leggende metropolitane della storia.

I costruttori di piramidi non erano schiavi

Il mito della schiavitù dei costruttori arriva da lontano, almeno dai tempi di Erodoto di Alicarnasso, noto per essere uno storico dell’antica Grecia assai incline a soprassedere sul “fact checking” quando le informazioni narrategli potevano costituire un pezzo interessante.

Come nel caso delle piramidi create dagli schiavi: Erodoto costruiva la sua opera storiografica in modo fortemente morale, descrivendo quindi una storia premiale verso l’umile e punitiva verso l’arrogante.

In realtà come scoperto anche da archeologi come Zahi Hawass, le piramidi erano l’opera prima di personale altamente qualificato. Abbiamo già visto illustrazioni di notabili che si passano il kohl, costoso trucco sul viso usato da ambo i sessi dagli egiziani abbienti per proteggersi dai raggi solari spacciato per “Egizi che si fanno i tamponi”.

Parliamo di artigiani e personalità di spicco, così tanti da meritarsi una sepoltura accanto ai Faraoni stessi e da lavorare in città-cantieri ricolme di beni di lusso e approvvigionamenti, con possibilità di scioperi per un trattamento migliore.

Sostanzialmente i costruttori di piramidi si dividevano nell’equivalente di lavoratori fissi, maestranze stipendiate che comprendevano operai qualificati, capimastri e ingegneri e “lavoratori socialmente utili” tenuti a corveé trimestrali.

Tutte queste categorie avevano diritto ad un villaggio-cantiere, remunerazione e una sepoltura tanto più nobile quanto elevato il ruolo: la schiavitù in Egitto ebbe la massima fioritura nel Nuovo Regno, dopo l’era delle piramidi.

Possiamo pertanto escludere anche l’intervento alieno, per le ovvie difficoltà a stipendiare i marziani.

Il naso della Sfinge

Una risalente leggenda vuole che i soldati di Napoleone abbiano distrutto il viso della Sfinge a cannonate nel 1798 al loro passaggio, ma ci sono illustrazioni di almeno 60 anni prima che la mostrano già senza naso.

Il sospetto è l’azione iconoclasta di un fedele musulmano, incline a ritenere la figura umana della Sfinge idolatra.

