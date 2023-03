Tutti pazzi per Sauron: arriva l’Unico Anello su Magic (in copia unica)

Arriva l’Unico Anello su Magic ed è in copia unica. Dopo il grande successo della miniserie Amazon sugli “Anelli del Potere”, prologo delle vicende de Il Signore degli Anelli, e dopo la scoperta che anche le Fonti Russe hanno un loro Sauron, ovviamente buono e nemico della NATO di Zelensky arriva l’Unico Anello.

In una forma ibrida tra l’Unico Anello del Sauron creazione di Tolkien e il “biglietto d’oro” di Willy Wonka.

Per coloro che abbiano deciso di passare gli ultimi decenni sotto una roccia, l'”Unico Anello” è la creazione perfetta di Sauron, personaggio dell’epopea di Tolkien di cui fanno parte “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli”.

Cos’è l’Unico Anello

Sauron, nella narrazione un potente Maiar, l’equivalente di un angelo caduto al servizio di Melkor, divinità oscura e tetra che raffigura il Satana del mondo Tolkeniano, latore di corruzione e malvagità, nella storia si ritrova a prendere il posto di Melkor bandito per sempre (o fino alla Fine dei Tempi, quando tornerà in tempo per essere nuovamente sconfitto in una apocalittica battaglia dalla quale la Terra risorgerà emendata con tutta la bellezza che aveva prima del suo arrivo, sommata a tutta la bellezza creata da chi vi ha vissuto nei millenni) nel vuoto cosmico.

Sauron decide di ereditare la “Baracca del male” con astuzia: ingannando i più importanti fabbri e artigiani elfici, tra cui Celebrimbor crea e fa creare una serie di “anelli di potere”: nove per i Re degli Uomini, che diventeranno i “Nazgul”, spettri immortali piegati alla sua volontà, sette per i Re dei Nani, che sia pur maggiormente resistenti alla corruzione saranno resi avidi e paranoici, incapaci di combattere il suo dominio, tre per i Re degli Elfi, tenuti nascosti alla sua corruzione ma che con sufficiente tempo potrebbero condannare i loro portatori alla servitù se abusati e infine un Unico Anello creato direttamente dalla sua mano e volontà col suo potere.

Questo “Unico Anello” è descritto col potere di dominare gli altri (con grande difficoltà, come detto, verso i tre degli Elfi ma con estrema facilità sui nove degli Umani) asservendoli al suo potere, e agire come ricettacolo permanente del potere fisico di Sauron.

Potere che, strappatogli, viene concesso a chi indossa l’Anello, ma egli stesso viene irrimediabilmente corrotto e “guidato” fino a che egli stesso riconsegni tale potere al suo creatore o finché lo stesso sarà distrutto nella lava del Monte Fato

Cosa c’entra Magic

Entra ora in scena Magic, un ormai leggendario gioco di carte stampato dalla ditta Wizards of the Coast, che ha introdotto un set di espansione dedicato ai personaggi e agli oggetti de Il Signore degli Anelli.

Tra cui l’Unico Anello.

Disponibile in diverse edizioni: tra cui un’edizione di lusso ultrarara, stampata in un solo esemplare con una copia dell’iscrizione riportata sull’Anello letterario nella “Nera lingua di Mordor”.

Esiste un solo modo per ottenere quest’edizione: sperare di avere fortuna e comprare le “bustine” di carte vendute nei “collector booster” (bustine per collezionisti) in lingua inglese sapendo che solo una in tutto il mondo conterrà “L’Unico Anello”.

Unico Anello che si invola ad essere la carta più costosa e bagarinata superando l’ormai mitologico “Black Lotus”, carta uscita solo nelle prime espansioni del gioco e bandita per le sue abilità in grado di inficiare l’esperienza di gioco.

Se il “fortunato” deciderà di tenerlo, rivenderlo o farsi corrompere dal Potere dell’Unico Anello penso dipenderà solo da lui.

Immagini tratte da Wizards of the Coast

