Tutti alla ricerca del significato di maranza: chi sono e nuovo termine sullo stile dei giovani

Una vera e propria mania quella che si è venuta a creare in questo periodo, a proposito del significato di maranza. In tanti si chiedono chi sono quelli che fanno parte di un determinato stile tra i giovani, anche se l’analisi del termine richiama in gioco per forza di cose concetti più generici. In tanti ci hanno chiesto di approfondirlo, esattamente come avvenuto alcune settimane fa con fare ghosting, al punto da farci pubblicare un pezzo in merito. Vediamo dunque in cosa consiste l’espressione in questione.

Cosa c’è da sapere sul significato di maranza: chi sono e nuova espressione sullo stile dei giovani

Ricapitolando, qual è il significato di maranza? Sbagliato puntare su “chi sono” quelli che rientrano in questo discorso, se non altro perché la parola va a richiamare intere comitive che si differenziano da altri ragazzi per una caratteristica ben precisa. Nel dettaglio, il nuovo termine sullo stile dei giovani. Si fa parte di una maranza quando una persona decide di aderire ad uno specifico lifestyle.

Il discorso rientra in sostanza nel nuovo gergo giovanile, favorito da social network come TikTok dove termini del genere spopolano. Non a caso, proprio lì ha preso piede anche il corsivo, inteso come lingua che prevede pronunce specifiche tra i ragazzi. Nel dettaglio, il termine “maranza” ha forti richiami ironici e sarcastici. La storia del lifestyle ci rimanda proprio al significato di maranza, in quanto va ad etichettare una persona che decide di sposare determinati gusti nel vestirsi. Attenzione, però, perché si richiamano anche locali da frequentare, modo di parlare, o interessi specifici.

Dunque, ora sappiamo quale sia il significato di maranza, coinvolgendo uno stile che va ben oltre le decisioni dei ragazzi nel vestirsi. Chi sono? Tutti coloro che decidono di far parte di queste community “fisiche” a dir poco particolari.

