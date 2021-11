Tuiach dice a Giletti perché non sia vaccinato: “Tornato da Lourdes, ho sentito che è sbagliato”

Nella trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti è intervenuto in studio Fabio Tuiach, portuale e leader de “No Green Pass” che ha raccontato la sua esperienza riguardo al Covid ed al vaccino. Tuiach si è presentato in studio con un rosario in mano e super convinto del suo pensiero no-vax, soprattutto dopo essere tornato da un viaggio a Lourdes.

La versione di Tuiach a Giletti sul motivo per cui non sia vaccinato

Dopo la discussione con Myrta Merlino, trattata di recente, un altro elemento da prendere in esame. Il portuale evidenzia come si sia divertito molto alla manifestazione tenutasi a Trieste, anche se è risultato poi positivo al Covid. Gli ospiti in studio, come Pierpaolo Sileri e Luca Telese, gli hanno fatto presente come non sia stata una cosa da poco. Fabio Tuiach però continua a minimizzare sul virus, per lui si è trattata di una banalissima influenza, anzi al porto i medici gli hanno dato degli antinfiammatori e non la tachipirina che secondo lui l’avrebbe poi mandato direttamente in ospedale.

Parole che hanno immediatamente scaturito la reazione del giornalista Luca Telese, evidentemente contrariato da questo discorso. Il giornalista ha affermato come con il rosario che il portuale ha in mano si possa curare lo spirito, ma non di certo la malattia. Con la manifestazione di Trieste è stato creato un focolaio, molte persone sono finite in ospedale e chi addirittura in terapia intensiva, i più deboli purtroppo non sono così fortunati come lo è stato lui.

Ci sono dei morti causati proprio da coloro che minimizzano sul Covid e questo è sicuramente poco cristiano. Parlando poi del vaccino, Fabio Tuiach si dice fortemente contrario, anche perché tornando proprio dal suo viaggio a Lourdes ha sentito che tale vaccino è sbagliato. Ha paura di questo vaccino.

A questo punto però Sileri, sottosegretario alla Salute, gli fa presente come i rischi ci siano anche quando si prende un aereo ed un semplice antinfiammatorio può portare a complicazioni peggiori rispetto al vaccino. Tuiach però non ha dubbi a riguardo, a lui il Covid non fa paura, lo spaventa di più il vaccino e poi comunque le persone vaccinate possono prendere il virus e trasmetterlo.

Ovviamente qui gli fanno presente come le conseguenze siano nettamente più lievi, ma Fabio Tuiach continua con il suo pensiero. Ecco il video preso da LA7 con Giletti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.