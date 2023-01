Trump condannato a risarcire Hillary Clinton per lite temeraria: “è molestia”

Trump condannato a risarcire Hillary Clinton per lite temeraria: una vera e propria bomba sul Tycoon e sul suo legale, dalle cui tasche in solido dovranno uscire quasi un milione di dollari solo per le spese processuali.

E comincia tutto dalle elezioni del 2016, quelle che hanno cominciato il mandato elettorale di Trump finito poi con la disgrazia dell’assalto a Capitol Hill.

Trump condannato a risarcire Hillary Clinton per lite temeraria: “è molestia”

In tale occasione cominciò la tendenza di Trump a portare nell’agone politico una precisa narrazione: secondo la ricostruzione del giudice della Florida Donald M. Middlebrooks, Donald Trump sarebbe un maestro della lite temeraria che abusa costantemente del sistema giudiziario per cercare vendetta sui suoi avversari politici.

In questo caso, con un atto di denuncia che secondo la corte si presentava come un “manifesto politico di 200 pagine”, il Tycoon aveva accusato l’avversaria Hilary Clinton e l’FBI di aver orchestrato l’intero scandalo Russiagate (relativo alle ingerenze russe) per l’apposito scopo di screditarlo e fargli perdere le elezioni che, peraltro, alla fine vinse pure.

“ Questo caso non sarebbe mai dovuto essere portato alla corte “, riporta una sentenza di 46 pagine. “ La sua inadeguatezza come pretesa legale era evidente fin dall’inizio. Nessun avvocato ragionevole l’avrebbe presentato ”

“ Il reclamo modificato è un miscuglio di eventi sconnessi, spesso immateriali, seguiti da una conclusione non plausibile […] questo è un tentativo di molestia. Raccontare una storia senza tener conto dei fatti”: dichiara una condanna con pregiudizio, che impedisce quindi al Tycoon ulteriori denunce in danno alla Clinton.

Lo stesso e la sua legale hanno dichiarato che proporranno appello: intanto siamo di fronte ad un nuovo incidente di percorso per il Tycoon, dopo i tentativi, anche essi naufragati, di consacrare in tribunale la narrativa del “Big Steal”, il presunto “furto elettorale” di Biden in suo danno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.