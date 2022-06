Trovata morta Elena Del Pozzo di soli 5 anni di Mascalucia mai rapita: chi ha ucciso la bambina

Chi ha ucciso la bambina di Mascalucia? Sin da subito la storia del rapimento della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni scomparsa lunedì a Tremestieri etneo in provincia di Catania, era sembrato alquanto strano da parte dei Carabinieri. La mamma della piccola aveva denunciato la sua scomparsa, dicendo come la piccola fosse stata rapita da tre uomini incappucciati quando era andata a scuola.

Morta Elena Del Pozzo di soli 5 anni di Mascalucia: non è stata rapita, chi ha ucciso la bambina

Una notizia tragica e tristemente simile a quella del piccolo Gioele Mondello, come forse ricorderete tramite il nostro articolo. Chi ha ucciso la bambina? Dettagli importanti sulla colpevolezza della madre arrivano da Il Corriere della Sera. Una storia che ha avuto notevoli incongruenze durante l’interrogatorio a cui è stata sottoposta la mamma nella giornata di ieri.

Stamattina c’è stata la svolta sul caso perché proprio la donna, dopo diverse pressioni esercitate durante i continui interrogatori, ha confessato di averla uccisa, indicando anche il luogo dove aveva nascosto il corpo della piccola. Non c’è stato quindi nessun rapimento, purtroppo la vicenda ha avuto un epilogo peggiore, inizialmente si pensava ad una pista mafiosa, per ottenere poi eventualmente un riscatto.

Nulla di tutto questo, perché è bastata una po’ di pressione in più sulla madre per estorcere tutta la verità su questa terribile vicenda che purtroppo è costata la vita di una bimba di appena 5 anni. Una tragica notizia, Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla madre ed il corpo è stato ritrovato in un appezzamento di terreno incolto a Mascalucia (Catania), a circa quattrocento metri dall’abitazione dove viveva con la piccola.

Stando ad una primissima ricostruzione, il corpo era in parte sotterrato. La madre aveva architettato la bufala del rapimento per cercare di depistare le indagini, ma il piano non è riuscito, proprio perché alla fine la donna ha ceduto. Troppe cose che non quadravano nel racconto della donna che tra l’altro è scoppiata a piangere durante il sopralluogo nella loro abitazione effettuato in mattinata dalla Polizia scientifica.

Chi ha ucciso la bambina? Con un po’ di pressione in più, la madre ha confessato l’uccisione di Elena Del Pozzo. La piccola era figlia di genitori separati e la nonna paterna ha dichiarato come la donna avesse un atteggiamento piuttosto autoritario con Elena, spesso abituata ad alzare le mani sulla piccola.

