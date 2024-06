“Tre personaggi del campo Rom di Tortona:” per l’ultima volta, smettetela di diffondere foto in chiaro

Ci inviano alcuni nostri contatti un messaggio coi volti, in chiaro, di tre personaggi. Foto che ovviamente non vi mosteremo, e un audio Whatsapp dove una voce maschile ripete che ci sono “tre personaggi del campo Rom di Tortona” che si fingono “impiegati dell’Enel” e quindi, come se vivessimo nel selvaggio West, bisogna diffondere il loro manifesto 2.0 a mezzo social.

Ovviamente non funziona così: qualcuno si farà seriamente del male, e sarà solo ed esclusivamente colpa vostra.

Non solo dell’elusivo “primo fotografo”, ma di tutti quelli che hanno condiviso.

La mente corre alle diverse bufale a base di tesserini e persone fotografate, rivelatisi poi impiegati posti a rischio innanzitutto di diffamazione, in secondo luogo di essere linciati sul posto da “orde di lupi e guerrieri” della Rete fomentati da una caccia all’uomo virtuale che con nomi e volti diventa presto assai fisica.

Alla prima occasione infatti i sospetti saranno accusati dell’impossibile.

Fatevi un piacere: se avete dei sospetti recatevi dalle autorità, se avete delle foto, evitate di mostrarle in giro.

