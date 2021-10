Trattato da Barbara D’Urso il caso di Pippo Franco vaccinato: riscontri tra figlio e green pass

Pochi minuti fa è arrivato a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso il caso di Pippo Franco vaccinato e con green pass. Occasione utile per fare chiarezza su quanto trapelato la scorsa settimana, anche a proposito di suo figlio, dopo il nostro primo articolo a tema che abbiamo pubblicato. Effettivamente, oggi 11 ottobre abbiamo ricevuto alcuni aggiornamenti che aiutano a contestualizzare meglio la vicenda, con precisazioni che sono doverose per tutelare la reputazione del noto comico, sceso in politica in occasione delle elezioni al Comune di Roma.

Barbara D’Urso tratta il caso di Pippo Franco vaccinato: tra figlio e green pass

Cosa è venuto a galla questo pomeriggio, dopo che Barbara D’Urso ha preso in esame il caso di Pippo Franco? Il dubbio sul fatto che l’uomo sia vaccinato o meno è legittimo, dopo che lui stesso ci ha girato attorno quando è stato ospite di Myrta Merlino su LA7. Domanda calda, in quanto anche lui è stato accusato di essere andato in giro con un green pass non autentico. Accuse che al momento vedono indagate solo persone a lui vicine.

Questo il presupposto dal quale partire, in quanto il riscontro fornito dal figlio di figlio aiuta a comprendere in prima istanza che l’uomo non sia in alcun modo sotto indagine e che ad oggi nessuna comunicazione gli sia pervenuta dalla Procura. Questo il primo elemento preso in esame anche da Barbara D’Urso, parlando quest’oggi della vicenda che coinvolge Pippo Franco. Restano da chiarire alcuni dubbi riguardanti il vaccino a lui somministrato e, di conseguenza, quelli relativi al green pass.

Nel video pubblicato sul sito di Mediaset, il giallo resta. Già, perché sui canali social di Pippo Franco è apparsa dapprima una foto durante l’iniezione, con la frase “vaccinato, ma scettico”. Successivamente, lo scatto che avrebbe risolto il mistero sul green pass, in parte spento dal figlio, è stato stranamente rimosso. Si attendono riscontri in questo senso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.