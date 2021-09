In tanti ci stanno chiedendo la traduzione e significato di ‘peg the patriarchy’ sul vestito di Cara Delevingne al Met Gala 2021. La trascrizione letterale, in effetti, potrebbe aumentare la confusione di coloro che non hanno piena padronanza della lingua inglese, al punto che per riuscire nel nostro intento dovremo fare un passo indietro e risalire ad un particolare accadimento del 2015. Proviamo ad approfondire un argomento meno scontato di quanto si possa pensare oggi 14 settembre.

Qual è la traduzione e significato di ‘peg the patriarchy’ sul vestito di Cara Delevingne al Met Gala 2021

Per farvela breve, risalire a traduzione e significato di ‘peg the patriarchy’ sul vestito di Cara Delevingne al Met Gala 2021 comporta di andare oltre il mero giro su Google Translate. Solo conoscendo il riferimento dell’espressione che troviamo sull’abito, infatti, sarà possibile mettere a fuoco la vicenda. Insomma, siamo su livelli di approfondimento leggermente più pesanti rispetto ai singolari testi di Medicina che abbiamo preso in esame la scorsa settimana sulle nostre pagina.

Scendendo in dettagli, “Peg the Patriarchy” è, come si può facilmente intuire, un incitamento a contrastare il patriarcato. La complessità della traduzione letterale si percepisce dalla risposta di Cara Delevingne al giornalista di Vogue, Keke Palmer, che aveva rivolto alla donna un quesito specifico in merito: “Se qualcuno non sa cosa significa, dovrà cercarlo“.

La ricerca sui motori, dunque, non deve condurre a Google Translate, ma ad una citazione specifica. Stiamo parlando di Luna Matatas, che ha coniato ‘Peg the Patriarchy’ nel 2015. In pratica, stiamo parlando di uno slogan che vuole essere provocatorio per invertire il trend che vede ad oggi il sistema del patriarcato in posizione di forza. Questo, perché “il patriarcato non ha genere”.

Per farvela breve, traduzione e significato di ‘peg the patriarchy’ sul vestito di Cara Delevingne al Met Gala 2021 ci porta letteralmente al metterlo in “quel posto” al patriarcato. Con una trascrizione leggermente più elegante, potremmo quasi dire “fregare il patriarcato”.

