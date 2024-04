Tra pagamento assegno unico di aprile 2024 e truffa sulla finta app INPS oggi

Tiene banco non solo la questione relativa al pagamento assegno unico di aprile 2024, ma anche la truffa di coloro che provano a sfruttare il nome di INPS, nel tentativo di diffondere un app che contiene evidentemente un virus. In una situazione del genere, occorre andare per gradi e valutare più da vicino entrambi i filoni, in modo che la situazione per gli aventi diritto sia chiara a tutti, senza controllore inutilmente i conti correnti a tutte le ore.

Attenzione ai dettagli sul pagamento assegno unico di aprile 2024 e alla truffa sulla finta app INPS oggi

Dunque, dopo le anticipazioni delle scorse settimane, abbiamo altri due temi da trattare oggi. In particolare, le ultime risposte che arrivano direttamente dall’assistenza di INPS chi dicono che il pagamento assegno unico di aprile 2024 scatterà ufficialmente il 17 aprile. Tuttavia, non si esclude che gli ultimi bonifici possano partire il giorno 19. Non sono ancora chiare le motivazioni che, a detta di alcuni, hanno generato il ritardo sulla tabella di marcia prevista.

A proposito della truffa sulla falsa app INPS, invece, tramite social (con tanto di contenuto ufficiale reso pubblico nella mattinata di giovedì) ci è stato detto che in realtà attraverso la finta applicazione non concepita dall’ente, la potenziale vittima del raggiro finirà per scaricare il malware SpyNote che ha come chiaro obiettivo quello di ottenere il controllo totale sui dispositivi Android. Per ora sembra essere escluso da questo tipo di discorso il mondo Apple, ma questo non vuol dire che gli utenti iPhone debbano far calare la propria soglia di attenzione.

Il tutto, lo ricordiamo, nasce con l’obiettivo preciso di portare a termine il furto di dati personali e la conduzione di attività di spionaggio. Insomma, nozioni fondamentali per capirci qualcosa di più sul pagamento assegno unico di aprile 2024 e sulla truffa che si concentra sulla finta app INPS oggi

