Tour e concerti Coldplay 2025 in Italia: ignorate locandina e biglietti oggi

Scordiamoci tour e concerti Coldplay 2025 in Italia, al punto che vogliamo ribadire l’invito ad ignorare nel modo più assoluto locandina e biglietti oggi 11 agosto. Al momento della pubblicazione del nostro articolo odierno, la band non ha diramato alcuna comunicazione in merito a possibili eventi live in programma il prossimo anno e, allo stato attuale, appare improbabile che la situazione possa cambiare.

Non diamo peso a tour e concerti Coldplay 2025 in Italia: inesisenti locandina e biglietti oggi 11 agosto

Fondamentalmente, si tratta del medesimo avvertimento che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine luglio, quando c’è stata una prima ricondivisione della locandina in questione. Purtroppo, le ultime segnalazioni ci dicono che il contenuto grafico sia diventato per la terza volta virale e, si sa, in questi casi l’entusiasmo dei fan rischia di prendere il sopravvento rispetto alla ragione. E così va a finire che non si approfondisce e magari si comprano biglietti per eventi inesistenti.

Va detto che la locandina che sembra preannunciare il tour coi nuovi concerti Coldplay 2025 ad oggi non menzioni date in Italia, ma questo non ci mette al riparo da potenziali truffe, visto che in tanti sono soliti seguire la band anche all’estero. Fatte tutte queste considerazioni, possiamo approcciare la questione anche da un punto di vista logico, per giungere poi ad una normale conclusione secondo le informazioni che risultano attualmente reperibili in giro per il web.

Premesso che, rispetto all’ultima analisi, la bufala sia accertata, visto che non abbiamo la minima traccia ufficiale sui concerti per Coldplay 2025, va ricordato a tutti che questo gruppo sia in giro ormai da due anni e che il prossimo anno dovrebbe esserci l’uscita di un altro album. Insomma, non c’è il tempo materiale e probabilmente l’energia per organizzare concerti in giro per il mondo. E così sarà al 99,9% fino al 2026.

Inoltre, la band è solita dare annunci sul tour almeno un anno prima rispetto al via ufficiale e ad oggi non abbiamo riscontri in merito. Insomma, a dir poco improbabili i concerti Coldplay 2025.

