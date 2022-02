Tornano voci su ‘Fuori dal coro’ sospeso con Mario Giordano da Berlusconi: ancora malintesi

Stanno tornando proprio in queste le ore le voci che vedono ‘Fuori dal coro’ sospeso, insieme a Mario Giordano, per ordine che sarebbe arrivato direttamente da Silvio Berlusconi. Tante fake news sulla trasmissione che va in onda su Rete 4 ogni martedì sera, alimentate dallo stop fisiologico che abbiamo toccato con mano durante le settimane natalizie. In realtà, la situazione è ben diversa da quella che è venuta a galla sui social negli ultimi mesi, al punto che anche oggi 22 febbraio diventa importante tornare sulla questione.

‘Fuori dal coro’ sospeso con Mario Giordano da Berlusconi: ancora notizie non confermate

Esattamente come avvenuto a gennaio, dunque, si parla con insistenza di ‘Fuori dal coro’ sospeso con Mario Giordano da Berlusconi. Un provvedimento che avrebbe investito anche Paolo Del Debbio, in riferimento alla trasmissione ‘Dritto e Rovescio’ che invece va in onda il giovedì sera. Come spesso e volentieri avviene in questi casi, si tratta di notizie non confermate, alimentate con il chiaro intento di accentuare l’indignazione del pubblico.

Analizzando meglio alcuni post che girano su Facebook, in realtà ci si rende conto che tutto nasce da articoli che sono stati pubblicati un paio di mesi fa, quando hanno preso piede le tesi secondo cui le suddette trasmissioni sarebbero state eliminate dai palinsesti di Rete 4. A loro, infatti, da sempre si imputa di incoraggiare i NoVax, in quanto gli ospiti invitati spesso e volentieri negli studi porterebbero avanti tesi antiscientifiche. Le cose non sono mai andate così, nel senso che nessuno in casa Mediaset ha mai messo in discussione i due progetti.

Dunque, niente ‘Fuori dal coro’ sospeso con Mario Giordano da Berlusconi, visto che la trasmissione andrà regolarmente in onda oggi 22 febbraio. Così come non ci saranno problemi per ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio. I due giornalisti verranno giudicati solo per gli ascolti raccolti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.