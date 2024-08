Tornano le voci sullo scandalo con Annalisa arrestata e su Tananai: solite falsità oggi

Ricomincano ad essere attuali le voci riguardanti lo scandalo con Annalisa arrestata, senza dimenticare quelle che coinvolgono anche Tananai. A conti fatti, e lo diciamo subito senza troppi giri di parole, si tratta in tutto e per tutto di una bufala, creata con uno scopo ben preciso. Già, perché in passato abbiamo vissuto situazioni simili anche con Chiara Ferragni, Virginia Raffaele ed Alessia Marcuzzi, a testimonianza del fatto che si tratti di un modus operandi ormai collaudato e da studiare con attenzione.

Nuovamente attuali le voci sullo scandalo con Annalisa arrestata e su Tananai: ancora falsità oggi 13 agosto

Anche con la stessa Annalisa non siamo al cospetto di un inedito, alla luce del nostro approfondimento di alcune settimane fa, tramite il quale abbiamo provato a mettervi in guardia. Come nasce la grande fake news del momento che menziona il fantomatico scandalo con Annalisa arrestata e su Tananai? Le solite falsità di oggi hanno uno scopo ben preciso, vale a dire indirizzarci all’interno di una pagina web dove in realtà l’artista non viene neppure menzionata.

Si utilizza la grafica di una nota testata italiana e nazionale, provando a dare la sensazione che ci si ritrovi all’interno di un sito affidabile. Il contenuto, in realtà, non è altro che una sponsorizzazione di un servizio che mira a farci portare a termine un investimento finanziario. Fonte di dubbia provenienza, oltre al fatto che i vari stratagemmi appena menzionati di certo non contribuiscono a migliorarne l’immagine.

A prescindere da tutto, per noi è fondamentale smentire nel modo più assoluto il finto scandalo con Annalisa arrestata, senza dimenticare che, contestualmente, abbiano preso piede voci anche sul presunto flirt con Tananai. Tra i due non c’è nulla, motivo per il quale oggi 13 agosto siamo semplicemente al cospetto di notizie non vere a proposito di un’artista sempre più popolare in Italia.

