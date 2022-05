Torna su Twitter Barbara Balanzoni, ma teme nuove sospensioni: situazione aggiornata

Si torna a parlare di Barbara Balanzoni in queste ore, considerando il fatto che il medico anestetista ha nuovamente un account attivo su Twitter. Una settimana di sospensione, per farvela breve, alla luce di contenuti evidentemente ritenuti non idonei agli standard del noto social network. La partita, però, ancora non è chiusa, considerando anche quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Sperando sempre che queste piattaforme riescano a trovare il modo di far esprimere tutti liberamente, ci sono alcune note a margine da valutare.

Fine della sospensione su Twitter Barbara Balanzoni, ma il rischio è dietro l’angolo

Se da un lato Barbara Balanzoni è nuovamente operativa su Twitter, allo stesso tempo poco fa su Facebook ha pubblicato un post con il quale ha invitato i suoi detrattori a lasciarla in pace. Nel tentativo di evitare ulteriori segnalazioni che potrebbero peggiorare la sua posizione, il medico anestetista ha voluto chiarire alcuni concetti tramite la piattaforma di Zuckerberg:

“Io ho la mia vita. Quella reale intendo, che mi piace pure. Quindi le discussioni che fate intorno a me o ai miei video o alle mie opinioni o al mio smalto sono perdite di tempo (per voi). Per cui mi chiedo: perché invece di passare ore e ore sui social per buttare veleno non vi decidete a vivere?“.

Al di là del fatto che nell’ultimo anno sia diventata punto di riferimento per i NoVax, l’auspicio è che si trovi un punto di equilibrio tra Barbara Balanzoni e i controllori dei vari social, affinché possa dire la sua senza particolari timori. Di certo, il personaggio in questione non aiuta sé stessa, pensando al fatto che in mattinata abbia rilanciato la vignetta con Bassetti in versione scimmia. Chiaro riferimento al vaiolo, che di recente ha risollevato confronti sulla questione vaccini. Vedremo come andrà a finire.

