Torna obbligatorio il vaccino per il vaiolo delle scimmie in Italia: spieghiamoci subito

Neanche il tempo di registrare il primo caso accertato, che in Italia si parla già di vaccino per il vaiolo delle scimmie che tornerà ad essere obbligatorio. Puntualmente, quando si parla di tematiche simili, sui social le voci diventano incontrollabili, al punto da alimentare fake news come se non ci fosse un domani. Proviamo ad essere da subito precisi, contestualizzando bene il discorso dopo le prime informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione questa mattina sul nostro sito.

Subito chiarimenti sulla storia del vaccino per il vaiolo delle scimmie obbligatorio in Italia

Cosa rispondere a coloro che alimentano la voce secondo cui il vaccino per il vaiolo delle scimmie tornerà ad essere da subito obbligatorio in Italia? Basta collegarsi al sito della Fondazione Veronesi per avere le idee più chiare in merito. Nonostante la sua letalità sia molto più elevata del Covid, la vaccinazione ormai è stata messa da parte da decenni, essendo stata debellata la forma originale della malattia.

I casi sporadici in questi anni vengono a galla di tanto in tanto, ma da qui a parlare di vaccino per il vaiolo delle scimmie obbligatorio in Italia ce ne passa. Fondamentalmente, la vaccinazione aiuta se una persona risulti a stretto contatto con un paziente infetto, ragion per cui la fonte citata in precedenza lo ritiene consigliato (e non obbligatorio) per coloro che sono costretti a stretto contatto con il paziente.

Detto questo, chi teme che vaccino per il vaiolo delle scimmie possa essere considerato obbligatorio in Italia deve assolutamente ricordare che il vaiolo delle Scimmie risulti contagioso per contatto diretto. Quindi, a meno che non si pensi di avere un contatto “direttissimo” con un malato, ad oggi non ne abbiamo bisogno. Staremo a vedere se dall’ISS giungeranno ulteriori indicazioni nei prossimi giorni, ma allo stato attuale le informazioni sembrano molto chiare per tutti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.