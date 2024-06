Torna la telenovela Heineken su Birra Messina e Birra dello Stretto: nuovi dettagli necessari

Non ne sentivamo certo la mancanza, ma da alcune ore a questa parte sono tornati di moda i soliti discorsi riguardanti in primis Heineken e, di riflesso due realtà come Birra Messina e Birra dello Stretto. Il presupposto dal quale partire, ancora oggi, è che in passato ci sia stata effettivamente un’acquisizione da parte della nota multinazionale. Nessuno ne ha mai fatto mistero, motivo per il quale ha davvero poco senso lamentarsi sui social del fatto che qualcuno stia provando a nasconderci qualcosa.

Di nuovo attuale la storia di Heineken su Birra Messina e Birra dello Stretto: ulteriori dettagli opportuni

Del resto, anche gli admin della pagina Facebook di Birra Messina, probabilmente sotto la supervisione di Heineken, in queste ore hanno fatto chiarezza affermando che Birra Messina in realtà sia nata a Messina nel 1923, per poi decidere di spostarsi a Massafra come frutto di una scelta obbligata. Il tutto, ovviamente, a margine dell’acquisizione di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Sostanzialmente, si fa presente che il birrificio storico nel centro di Messina non fosse più utilizzabile, mentre l’azienda si dice orgogliosa di essere tornata a Messina con Birra Messina Cristalli di Sale. Premesso che sia necessario rimandarvi ad alcuni approfondimenti da noi condivisi in passato per rendere ancora più chiari determinati concetti, riteniamo utile pubblicare un breve riepilogo affinché si possa gettare acqua sul fuoco.

Il punto risiede proprio nella distinzione tra i vari prodotti in commercio, tra i quali non c’è competizione, ma una sorta di cooperazione strategica. Esiste in pratica una Birra Messina standard, prodotta in Puglia da Heineken (a sinistra nella foto ad inizio articolo) ed una Birra Messina Cristalli di Sale, realizzata in collaborazione con la squara Messina. Infine, c’è Birra dello Stretto, realizzata in Sicilia ed indipendente da Heineken, che gode anche di corsia preferenziale in termini di distribuzione.

