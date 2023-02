Torna la storia del furgone bianco che rapisce cani e bambini: nota ufficiale di ENPA

La premessa dalla quale bisogna partire oggi, in merito alla vicenda del furgone bianco che rapisce cani (o addirittura bambini, stando ad alcuni post social del passato) è fondamentale, in quanto al momento non ci sono sentenze definitive sull’autenticità della vicenda. Andiamo con ordine, partendo dal presupposto che da anni periodicamente torna attuale la questione, come potete notare con il nostro articolo pubblicato addirittura nel 2018. Diversi gli aspetti che dobbiamo considerare a febbraio 2023.

Cosa sappiamo sulla storia del furgone bianco che rapisce cani e bambini: presa di posizione ufficiale di ENPA

Scendendo in dettagli, la storia del furgone bianco che rapisce cani e bambini sembra presentare delle falle. Ci sono effettivamente dei post sui social, soprattutto su Facebook, che sembrano autentici ed in grado di giustificare un certo allarmismo sulla questione. Tuttavia, una nota ufficiale di ENPA, disponibile sempre sui social, aiuta a contestualizzare al meglio tutta la questione. Già, perché al momento pare che sia tutto abbastanza fumoso.

NON RISULTA NESSUNA DENUNCIA DEPOSITATA AD OGGI. SI AVVALORA IL FATTO DI USARE I SOCIAL PET CREARE LA NOTIZIA AD EFFETTO PER I LIKE. UN SUGGERIMENTO AGL’ INQUIRENTI POTREBBE ESSERE DI SEGNALARE CHI FA FALSO ALLARMISMO . “TENIAMO PIEDI E ZAMPE A TERRA “ ATTENZIONE. Nell’ arco di una settimana sembra, si siano verificati 2 episodi di tentato furto di cani di razza, di piccola taglia, a Ostia e ieri al quartiere Infernetto (X municipio). La dinamica e’ la stessa . Succede di sera, e in tratti di strada isolati. Un furgone bianco con 2/3 persone che scendono ed aggrediscono i proprietari , per afferrare il cane. Nel primo caso , una ragazza e’ stata percossa e il cane ha morso l’ aggressore (Ostia levante). Nel caso di ieri , il ragazzo e’ stato colpito alla gamba con un bastone, ma non sono riusciti a prendere il cane (Infernetto) Sembra che, nei 2 casi sia stata sporta denuncia ai carabinieri. E’ corretto usare da parte nostra il condizionale , perche’ abbiamo appreso la notizia da fonti social e non direttamente dalle persone coinvolte. E ad oggi sembra non risultino denunce. La storia di un furgone bianco con individui che rubano i cani, e’ narrata da qualche anno nei social. Tuttavia, non ci sono mai stati fatti concreti fino ad oggi, come denunce, testimonianze, video e la lettura della targa. La mancanza di dati certi ha fatto pensare ad una legenda metropolitana. Ora, i 2 eventi accaduti, riportano in evidenza la storia. Il nostro consiglio e’ di accudire e tutelare i vostri animali , tenendoli al guinzaglio. Non isolarsi nelle passeggiate . E non lasciare gli animali in giardino senza un controllo e quando ci assentiamo. Non lasciarli durante la spesa fuori i negozi e i supermercati. Cautela, buon senso e attenzione in generale. Purtroppo viviamo una quotidianita’, raccontata dai massmedia tutti i giorni ,ricca di troppi fatti di cronaca non positivi che toccano gli animali e gli umani. Denunciare comunque e’ la possibilita’ per aiutare le istituzioni a monitorare il territorio . Grazie.

E se questo da un lato in parte ci rassicura, ridimensionando un attimino il problema, allo stesso tempo evidenzia come i social in alcune circostanze possono creare allarmi che in realtà non hanno motivo di esistere. Quello descritto oggi è un caso del genere? Difficile a dirsi, ma è oggettivo che a detta di ENPA al momento non siano state depositate alle Forze dell’Ordine da parte dei cittadini.

Insomma, senza emettere sentenze, occorre molta prudenza in merito alle voci secondo cui ci sarebbe un furgone bianco che rapisce cani. In altri casi, le segnalazioni parlano anche di tentati rapimenti di bambini, ma la nota ufficiale di ENPA getta quantomeno acqua sul fuoco. Vi faremo sapere qualora dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti ufficiali dalle autorità o da ENPA, invitando tutti ad una certa prudenza in assenza di riscontri certi sulle voci di questi giorni.

