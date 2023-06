Torna il POS obbligatorio in tabaccheria per sigarette e marche da bollo

Torna il POS obbligatorio in tabaccheria per sigarette e marche da bollo: d’ora in poi l’esercente non ha scuse. Come visto in passato per altre categorie, anche il cliente del tabaccaio potrà, a sua discrezione, scegliere di pagare con carta o contante.

L’Agenzia delle Dogane infatti con una determinazione del 26 giugno 2023, operativa da pari data, del direttore Roberto Alesse cancella la precedente posizione del 25 ottobre 2022 che escludeva l’obbligo dei pagamenti elettronici per i tabaccai in relazione alle vendite di sigari e sigarette (ma più in generale tabacchi), francobolli e bolli.

Torna quindi l’apparato sanzionatorio per il tabaccaio “riottoso” con una sanzione di 30 Euro oltre il 4% del valore della transazione.

La motivazione della decisione è stata fornita ne

“il crescente effettivo impiego e l’evoluzione dell’offerta degli strumenti di pagamento elettronico, oggetto di innovative politiche commerciali ed iniziative di settore in continua evoluzione, trattandosi di mercato particolarmente dinamico, anche dal punto di vista delle tecnologie impiegate e degli attori”

Siamo infatti noi stessi a conoscenza di servizi di POS senza canone e con tariffe assai ridotte, o canoni contenuti, il tutto di molto più economico che i costi e rischi connessi alla gestione del contante, che alla prova dei fatti costa molto più dell’uso stesso del POS.

E se il tabaccaio dice che il POS non funziona?

Ne parlammo a suo tempo: sostanzialmente il tabaccaio non potrà rifiutare il pagamento, o vessare il cliente onerandolo di cercare qualcuno che gli “cambi le monete”.

Dovrà accettare che il cliente possa tornare in un secondo tempo con la valuta richiesta o attivarsi egli stesso per fornire resto idoneo qualora il cliente accetti di pagare i contanti ma non abbia con sé altro che banconote di grosso taglio.

Immagine di copertina: Old Ornate 1910 Art Deco Italian Tobacconist, di Philip Openshaw

