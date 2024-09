Tormentone sul Ken umano morto, ma non ci ha lasciati Rodrigo Alves: molteplici errori oggi

Sono trascorsi meno di quattro mesi dal nostro ultimo chiarimento a tema, ma evidentemente oggi 9 settembre è necessario trattare nuovamente l’argomento relativo al Ken umano morto, visto a lasciarci non è stato Rodrigo Alves. Precisazione fondamentale, in quanto il ragazzo in questione da sempre è il più famoso tra coloro che negli anni hanno provato ad imitare il compagno di Barbie. Ecco perché diventa importante capire cosa sia successo realmente, alla luce di alcuni post diventati virali soprattutto su Facebook in queste ore.

Si parla ancora del Ken umano morto, ma non ci ha lasciati Rodrigo Alves: tantissimi errori anche oggi

Come accennato, abbiamo trattato la storia in primavera con un altro articolo e, a conti fatti, tocca ripetere le stesse cose per chi sta ricondividendo il tutto senza approfondire. Partiamo dal presupposto che un fatto di cronaca tragico ci sia stato, ma anche che risalga a nove anni fa. Nel 2015, infatti, venne a mancare una sorta di Ken umano, ma decisamente meno famoso di Rodrigo Alves. Il giovane, che allora aveva solo 20 anni, non ce l’ha fatta in seguito alla leucemia che gli venne diagnosticata.

Certo, è possibile ci siano correlazioni con gli oltre quaranta interventi subiti in precedenza per diventare un vero e proprio Ken umano, ma allo stato attuale non abbiamo evidenze che consentano di nutrire certezze in merito. Dunque, si tratta di una notizia vecchia che non riguarda il ragazzo che in tanti hanno imparato a conoscere negli ultimi anni, a testimonianza del fatto che alcune vicende generino post acchiappaclick periodicamente.

Quanto riportato oggi, dunque, occorre per gettare acqua sul fuoco in merito alle voci che parlano del tormentone sul Ken umano morto, considerando il fatto che non ci ha lasciati Rodrigo Alves. Dunque, registriamo ancora una volta tanti errori oggi da parte di chi alimenta contenuti attiraclick e di chi li alimenta senza approfondire.

