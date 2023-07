Tormentone su Caterina Caselli morta oggi: immancabile bufala oggi

Tocca smentire la fake news su Caterina Caselli morta oggi. Attenzione al trend di quest’oggi che parla dell’addio a Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica che è data per scomparsa con il solito titolo ambiguo. La Caselli non è morta, ma all’interno di quest’articolo che sta prendendo piede sui social si parla di un’altra scomparsa, quella di Tina Turner.

Parlano con insistenza di Caterina Caselli morta oggi: ennesima bufala oggi dal titolo evitabile

Una bufala di cui avremmo fatto volentieri a meno oggi, come avvenuto di recente con Sandra Milo. In poche parole è stato riportato un post che Caterina Caselli ha dedicato sui social alla grande Tina Turner per creare un bel po’ di scompiglio, facendo credere a tantissimi utenti come la Caselli sia passata a miglior vita. Sono ormai giorni che circolano notizie di questo genere, creando questi titoli clickbait che purtroppo coinvolgono tantissimi utenti e che non fanno altro che alimentare notizie false.

L’addio di Caterina Caselli in questo caso è rivolto proprio a Tina Turner, dicendole che avranno modo di incontrarsi nell’al di là. Chi però non approfondisce il contenuto, fermandosi appunto solo al titolo, penserà che sia morta proprio la Caselli. Il gioco virale è quindi sempre lo stesso, si creano questi titoli che sono piuttosto fuorvianti, lasciando credere come il soggetto in questione sia scomparso, ma approfondendo la notizia poi si parla di altro.

Un modo di fare informazione che crea confusione e purtroppo provoca la diffusione di notizie che sono da considerarsi assolutamente false. Basta insomma un malinteso per dar vita a fake news ed in questo caso è diventato di moda dare per morti alcuni personaggi famosi. Quest’oggi è toccato a Caterina Caselli, ma abbiamo avuto modo di notare in queste ultime settimane come siano stati davvero tanti i vari vip dati per scomparsi.

Per questo è fondamentale leggere i vari link che si notano in rete prima di diffonderli, la tecnica del titolo clickbait è utilizzata da tempo da diversi siti per riuscire ad avere un numero maggiore di visualizzazioni, ma questo non giova assolutamente alla sana e corretta informazione. Caterina Caselli non è morta. Dunque, nel caso in cui dovessimo imbatterci nel clickbait originale, smettiamola di parlare di Caterina Caselli morta oggi.

