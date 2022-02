Tommaso Zorzi denuncia Alberto Gottardo di Radio Globo per frasi omofobe: la ricostruzione

Arrivano conferme sul fatto che Tommaso Zorzi abbia deciso di denunciare Alberto Gottardo di Radio Globo, in seguito ad alcune frasi omofobe pronunciate dallo speaker durante la trasmissione radiofonica che lo vede protagonista. Il vincitore del Grande Fratello VIP, dunque, si ritrova nuovamente al centro di polemiche simili, a distanza di qualche settimana dal nostro ultimo articolo a tema. In un contesto così delicato, diventa molto importante ricostruire con precisione quanto accaduto in giornata.

Perché Tommaso Zorzi denuncia Alberto Gottardo di Radio Globo

L’autenticità della notizia è confermata dallo stesso Tommaso Zorzi, il quale ha deciso di pubblicare dapprima un post per spiegare l’accaduto, poi con le stories di giovedì mattina ha fatto sapere a tutti di essere intenzionato a denunciare Alberto Gottardo di Radio Globo. La vicenda nasce da un fatto antecedente, visto che Zorzi nei giorni scorsi era stato fermato dalle Forze dell’Ordine. Il motivo? Stava indossando una borsa da donna e i poliziotti si sono insospettiti, pensando che potesse trattarsi di uno scippo.

Commentando la notizia durante una trasmissione in onda su Radio Globo, Alberto Gottardo ha avuto parole molto dure nei confronti di Tommaso Zorzi. Andando oltre i soliti discorsi relativi all’antipatia che si possa nutrire nei confronti di un personaggio famoso, lo speaker ha utilizzato termini omofobi, ai quali è possibile risalire facilmente tramite il post pubblicato dallo stesso Zorzi, oltre ad aggiungere che lo avrebbe preso a “cinghiate in faccia“.

Dal canto suo, Tommaso Zorzi ha dapprima dato evidenza ai fatti, ricondividendo un estratto della puntata in questione, in cui Alberto Gottardo ha utilizzato gravi espressioni su Radio Globo, per poi confermare in mattinata di essere intenzionato a denunciarlo. Staremo a vedere come andrà a finire questa storia. Di sicuro se ne parlerà a lungo nei prossimi giorni, avendo un grosso seguito su Instagram dopo il Grande Fratello VIP.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.