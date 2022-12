Tom Cruise manda una torta a Michael Bay: il risultato è esplosivo. Sembra una gag ispirata alla passione “pirotecnica” di Bay per le esplosioni cinematografiche, e probabilmente un po’ di burla c’è.

Non spieghiamo altrimenti il giocoso messaggio pubblicato dal Re delle Esplosioni cinematografiche, grande amico di Tom Cruise che ha ricevuto da lui una torta. Via corriere. E tutti sappiamo cosa succede spedendo oggetti fragili via posta con minime protezioni.

Un’esplosione di brillantini commestibili da un pacco che un tempo avrebbe contenuto una gustosa torta ed ora ha smesso di avere l’aria appetitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bay (@michaelbay)

Tom Cruise ha il vizietto natalizio di regalare torte a sorpresa ai suoi amici dello stardom, riuscendo a consegnarle o a farle consegnare senza fallo alcuno,

Michael Bay ha il vizio di far scoppiare cose nei film, perché un film di Bay senza esplosioni semplicemente non è un film di Bay.

Le due passioni sembrano incontrarsi a metà strada in questo folle Natale che verrà.

