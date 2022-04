Tiziana Panella assente da Tagadà e malata, lascia la trasmissione: solite imprecisioni

Tiziana Panella assente da Tagadà e malata, lascia la trasmissione. Questo il verdetto superficiale e poco sensato al quale sono giunti diversi utenti sui social nelle ultime ore. Protagonista di alcune discussioni in diretta tv in passato, come quella che abbiamo raccontato a suo tempo con il leader della Lega, Matteo Salvini, la storia della nota conduttrice sarebbe meno articolata di quanto si pensi. Ecco perché, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito, abbiamo provato ad approfondire tutta la storia che coinvolge ovviamente anche LA7.

Chiarimenti su Tiziana Panella assente da Tagadà e malata: la conduttrice non lascia la trasmissione

Perché ha poco senso soffermarsi più di tanto su Tiziana Panella assente da Tagadà e malata? Qualcuno, come accennato in precedenza, ha già sentenziato: “La giornalista lascia la trasmissione“. Si tratta, però, delle solite imprecisioni. Già, perché sarebbe bastato stare attenti qualche giorno fa, in occasione della puntata del 5 aprile, quando è stato chiarito che la giornalista non fosse al suo posto per un motivo ben preciso.

In sostanza, come si nota dall’apposito video YouTube (poco dopo il primo minuto), Tiziana Panella in questi giorni è assente da Tagadà in quanto in contatto con un positivo. Qualcuno ha esultato di recente, pensando che potesse trattarsi di una decisione dei vertici di LA7, evidentemente insoddisfatti del modus operandi della conduttrice. Le cose non stanno così e, per l’ennesima volta, il popolo del web è giunto a conclusioni affrettate senza conoscere bene l’argomento oggetto di discussione.

Per completezza d’informazione, in ogni caso, vi lasciamo al video che dimostra quanto vi abbiamo scritto oggi, in merito a Tiziana Panella assente da Tagadà e malata secondo i soliti “bene informati”. Gli stessi che hanno alimentato la storia della giornalista che lascia la trasmissione, mentre l’approfondimento odierno ci dice che a breve sarà nuovamente al suo posto su LA7.

