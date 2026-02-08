Sette anni sono ormai un tempo biblico nella memoria collettiva sempre più breve: così tanto perché il popolo di TikTok abbia dimenticato un “gimmick” delle action figure Hasbro su licenza Disney/Marvel dedicato al film Avengers: Engame del 2019.

Ovvero i Titan Hero FX.

Titan Hero Power FX: il “buco nelle action figure” che TikTok non capisce

Sette anni sono un tempo sufficiente perché alcuni gadget passino dalle scatole al collezionismo “bagarino”, ovvero quello che sovrapprezza la nostalgia facendo apparire su eBay, mercatini e banchi dei pegni USA oggetti non boxati e senza istruzioni.

Abbiamo quindi chi si chiede dopo “nove anni” (ma la serie Titan FX nasce con Infinity War del 2018 ed Endgame l’anno dopo) perché le sue action figure abbiano un buco, con la leggenda metropolitana che il buco sia un indicatore dei “livelli di potenza dei personaggi”.

In realtà è un gimmick per distinguere un sottoinsieme particolare della linea.

La lina “Titan Hero” in generale sono, semplicemente, pupazzetti di plastica dal costo contenuto, stampati dal 2013 per dare ai ragazzini giocattoli che raffigurassero gli eroi dei film e delle serie animate senza farli giocare coi Marvel Legends, la linea “lusso” creata per il collezionista adulto e, spesso, per il bagarino in cerca di un investimento in “solida plastica” da riporre in magazzino e ritirare fuori a distanza di anni come oro o gioielli dell’era tecnofeudale o neocapitalista.

Con l’uscita del “finale della Fase Tre” del Marvel Cinematic Univers la linea Titan Hero si arricchì dei Titan Hero Power FX, bambolotti con appositi zaini contenenti missiletti e armi di plastica e una talkbox, poco più che l’equivalente moderna della scatola sonora per far parlare le bambole vintage.

I pernetti sono creati in modo che ogni bambolotto sia compatibile fisicamente con un numero limitato di scatole sonore, in modo da evitare momenti di involontaria comicità come la Vedova Nera col vocione cupo di Hulk o Groot che improvvisamente si esibisce nelle gag di Spider-Man.

Ovviamente perdere il Power FX significa perdere buona parte dell’utilità del fantoccio, e un ragazzino abbastanza determinato potrebbe comunque tagliare i pernetti e usare plastilina e DAS per riempire i perni sulla Talk Box e ottenere le sue bizzarre combinazioni.

Non è il primo giocattolo che presenta gimmick sopra le righe: ricordiamo tutti una action figure di Tarzan del 1999, bandita perché accompagnava al celebre “Urlo di Tarzan” movimenti scomposti e suggestivi e una scopa da strega ispirata al mito di Harry Potter con un vibratore al mezzo della sella per simulare gli incidenti di volo oggetto di derisione per la qualità suggestiva.

