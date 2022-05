Tina Cipollari non sta bene e non si trova in studio a ‘Uomini e donne’: ipotesi sbagliate

Ormai viviamo un momento storico nel quale ogni piccolo segnale viene interpretato in modo estremo, come abbiamo osservato nel corso delle ultime ore con Tina Cipollari che non si trova in studio a “Uomini e donne”. Per questa ragione, qualcuno ha ipotizzato addirittura che la vamp stia male o che i piani alti di Mediaset abbiano deciso di licenziarla. Vicenda da chiarire, anche perché in passato, come abbiamo avuto modo di osservare con altri articoli, la trasmissione è finita già al centro di un vero e proprio caso.

Perché Tina Cipollari che non si trova in studio a “Uomini e donne”: ipotesi fantasiose sui social

Dunque, perché Tina Cipollari che non si trova in studio a “Uomini e donne”? Al momento non si hanno versioni ufficiali sull’accaduto, visto che la puntata odierna è stata aperta da Maria De Filippi senza alcun riferimento all’assenza del noto volto televisivo dei pomeriggi su Canale 5. Nessun problema di salute, è giusto premetterlo anche per coloro che si sono preoccupati nel non vedere la donna durante la puntata di lunedì.

Come si può notare attraverso le stories Instagram della diretta interessata, Tina Cipollari è partita ieri ed ora si trova al mare in una località al momento non definita. Dunque, sta benone, fermo restando che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non è chiaro se l’allontanamento sia dettato da una decisione aziendale, o da una sua richiesta. Forse nata dai profondi contrasti avuti in trasmissione negli ultimi tempi, con relativo stress accumulato.

La verità, sotto questo punto di vista, arriverà eventualmente solo dai diretti interessati. Dal nostro punto di vista, invece, serve rispondere almeno in parte alla domanda “perché Tina Cipollari non si trova in studio a ‘Uomini e donne’?”. La risposta, e questo sembra evidente, non risiede nelle sue condizioni di salute. Qualcuno vocifera che sarà assente per tutta la settimana, ma si tratta di una notizia non ufficiale per ora.

