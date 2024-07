Timori sul rapper Shiva morto in carcere oggi: il nuovo malinteso è servito

Non possiamo certo ignorare l’ansia, in queste ore, a proposito delle sorti del rapper Shiva morto in carcere, considerando il fatto che stiamo facendo i conti con il nuovo malinteso del momento. In un contesto simile, infatti, i fraintendimenti legati anche ai nomi delle persone sono dietro l’angolo. Alcune volte, le testate provano ad approfittarne con titoli quantomeno ambigui, mentre in altre c’è semplicemente la superficialità dei lettori che non approfondiscono contenuti prima di andare a ricondividerli sui social.

C’è molta ansia sul rapper Shiva morto in carcere oggi: il nuovo equivoco del momento è servito

Va anche detto che non si tratti certo della prima notizia non ufficiale riguardante il rapper, soprattutto dopo i fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista circa un anno fa, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime settimane con un altro pezzo. Da dove nasce l’ansia a proposito del rapper Shiva morto in carcere oggi? Se affermiamo che il nuovo malinteso è servito, abbiamo le nostre ragioni, considerando anche alcuni post che ci sono stati segnalati nelle ultime ore.

Provando a scendere in dettagli, emerge che tutto graviti attorno ad un fatto di cronaca che, tra le altre cose, risale ad un paio di anni fa. A perdere la vita fu effettivamente una persona chiamata Shiva, ma siamo al cospetto di una semplice omonimia. Insomma, sarebbe bastato un minuto di lettura in più prima di ricondividere il post in questione, per rendersi conto dell’equivoco al quale si stava andando incontro.

Tutto questo per smentire rumors vari relativi al rapper Shiva morto in carcere, dopo la recente sentenza che lo costringerà a restarci per circa sei anni. L’auspico è che in questo arco temporale non vi siano altre notizie con titoli equivoci, se non addirittura fake news che sono sempre dietro l’angolo in un contesto del genere.

