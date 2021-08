La Milk Crate Challenge si unisce alle mille folli sfide e viralità apparse su TikTok, dalla Blackout Challenge alla Skullbreak Challenge fino alla Benadryl Challenge ed alla Tide Pods Challenge.

Sfide stupide, spesso fatali. Nomi altisonanti per parlare di gente incitata a provare a farsi mancare il respiro fino a svenire in diretta e farsi sgambetti a vicenda per vedere chi cade peggio degli altri.

Ma anche assumere medicinali in diretta per esbire lo “sballo e lo stordimento” derivati o masticare lietamente detersivo per piatti.

Tra una sfida virale ed una diffusione di bufale su TikTok ci risiamo: e siamo alla Milk Crate Challenge.

TikTok banna la Milk Crate Challenge, l’ennesima folle sfida social

Milk Crate è il termine inglese per la cassetta da imballaggio usata per portare bottiglie di vetro, spesso di latte.

Le cassettine di plastica leggera, coi buchi sul fondo per incastrare le bottiglie: che molti utenti di TikTok si incoraggiavano a vicenda nel assemblare a forma di scaletta per salirci in cima.

Ovviamente parliamo di cassette di plastica leggera: arrivato in cima inevitabilmente, per l’ilarità generale e con gravi rischi, lo “sfidante” cadeva rovinosamente giù tra cassette spezzate.

TikTok ha provveduto a bannare tutti i contenuti con hashtag legati alla Milk Crate Challenge e contenuti ad esso collegati.

Ovviamente perché in tempi di pandemia, con gli ospedali già pieni di malati COVID19, non possiamo anche riempire i reparti di ortopedia di persone con ossa spezzate o lussate per aver giocato ad arrampicarsi sulle cassette del latte…

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.