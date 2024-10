Theo Hernandez stufo del Milan e diretto alla Juve: alcuni chiarimenti in merito

Iniziano ad essere insistenti le voci su Theo Hernandez stufo del Milan e diretto alla Juve, ma oggi 10 ottobre evidentemente sono necessari alcuni chiarimenti in merito in merito ad un potenziale intrigo di calciomercato. Del resto, quando i rumors coinvolgono giocatori di fascia alta e club di primo livello, inevitabilmente si solleva un polverone, rendendo insipensabili precisazioni dopo le uscite del giornalista Raimondi di Sport Mediaset.

Theo Hernandez vuole lasciare il Milan e sarebbe diretto alla Juve: alcune precisazioni in merito

Come se non bastassero le polemiche arbitrali dello scorso fine settimana, che abbiamo avuto modo di analizzare con un altro articolo relativo all’intervento su Savona durante la sfida tra Juventus e Cagliari, ora tocca gettare acqua sul fuoco in merito ad una voce che ha fatto molto rumore soprattutto sui social. Già, perché a detta dello stesso cronista, quella dei bianconeri sul terzino francese potrebbe essere solo una manovra di disturbo da pianificare nei prossimi mesi, mentre alcuni titoli ci restituiscono scenari erroneamente più avanzati.

Se da un lato è vero che Theo Hernandez sarà in scadenza nel 2026 e che, in caso di mancato rinnovo, il Milan potrebbe seriamente pensare di cederlo la prossima estate, ad oggi le candidature di squadre come Bayern Monaco e Chelsea appaiono decisamente più forti rispetto a quella bianconera. Anche per questioni per forza di cose economiche.

In aggiunta a quanto riportato, la Juventus allo stato attuale è molto soddisfatta del rendimento di Cambiaso in quel ruolo, avendo a conti fatti altre priorità per i movimenti in entrata tra gennaio e la prossima estate. Occorre infatti valutare il sostituto di Bremer ed una valida alternativa a Milik che sappia fare gol. Insomma, allo stato attuale non ci sono le basi per parlare di Theo Hernandez stufo del Milan e diretto alla Juve, al punto da rendere indispensabili da parte nostra alcuni chiarimenti in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.